Пока страна отходила от новогоднего застолья, новостной фон, казалось бы, менее всего должен привлекать к острым баталиям и дискуссиям в соцсетях и СМИ. Для людей разных конфессий и политических взглядов весь этот период с последней недели декабря до середины января — время празднования и довольства.

Но это в идеале. На практике же дела на информационном фронте будоражат умы аудитории и не остужают праведный гнев даже в эти благостные морозные дни. С первых же дней года нас в очередной раз проверила на прочность климатическая тематика.

Фотографии замерзшего водопада в Гиссарском заповеднике или ледового катка у стен Большого театра в Ташкенте привносят в нашу жизнь чувство прекрасного, но лирические отступления хороши, когда они происходят не только на сытый желудок, но и под теплую батарею и яркий свет дома. С последним у нас по-прежнему ощущаются проблемы.

Новости от наших энергетиков уже с начала года стали поступать каскадом — по мере веерного отключения энергоблоков тепловых электростанций. Впрочем, в самом слове «отключение» по отношению к отечественной генерации нет вовсе никакой новости. Думаю, даже нет слова, сильнее набившего оскомину в связи с рассуждениями о подаче света в наши дома в эту зиму. Секрет Полишинеля обнаружился лишь в том, что технические неполадки в энергосистеме Узбекистана, оказывается, вредят не только отечественным потребителям, но и нашим соседям.

Фраза-мем «Газа нет, но вы держитесь!» и танцы на льду под классическую музыку вполне могли стать антуражем новогоднего пожелания для многих жителей Андижанской области, столкнувшихся с перебоями в поставках голубого топлива. Скорее всего, в наступившем году поставщики газа вновь будут повторять давние мантры: давление в трубах малое, люди совсем не экономят, нечестные бизнесмены еще и воруют.

Вместе с тем установленный лимит газа на автозаправках может стать легко воспламеняющимся топливом для социального недовольства. Такая соломинка сама по себе кажется довольно мелкой, но если её кладут на перегруженного верблюда, у того могут быть серьезные проблемы со спиной. О президентских поручениях, которые были даны в конце декабря, руководители отечественного топливно-энергетического комплекса, будем надеяться, не забыли.

Впрочем, чиновники в зимнее время тоже иногда дрожат, — но совсем не от холода. Премьер Абдулла Арипов и глава администрации президента Зайнилобиддин Низомиддинов учинили разнос целому ряду министров за просчеты в подготовке к отопительному сезону. На полноценную Варфоломеевскую ночь не тянет, но на Варфоломеевский полдник — вполне.

Как известно, провал на каждом участке работы имеет фамилию, имя и отчество. Уволенный министр ЖКО Музаффар Салиев отвечал за вполне конкретный участок работы, на котором собственно и не преуспел. Шанс на исправление ситуации выдан председателю Комитета по автодорогам Абдурахмону Абдувалиеву и министру строительства Батыру Закирову.

Случай с проштрафившимися министрами аккурат подходит под известную еще с советских застойных времен присказку о коммунальных бедах: «Если на дороге положили свежий асфальт, значит, скоро здесь будут прокладывать теплотрассу». В условиях ковидной экономики такое расточительство бюджетных средств не всем прощается.

Парламент в эти дни также доказывает, что в нем работают деятельные люди. Сенаторы уже успели провести пленарное заседание и утвердить ряд важных законов. Градостроительный кодекс в этом перечне — долгожданная правовая база, который должна помочь в деле четкого планирования застройки городов и весей. Появившийся элемент предсказуемости нашей урбанизации, а также общественного контроля в этой сфере позволит снизить нагрузку на дорожные сети и коммунальное хозяйство, убрать тромбозные бляшки, закупорившие и так перегруженную инфраструктуру. Кодекс также охватит вопросы сохранения архитектурного наследия и должен упромыслить алчность некоторых застройщиков.

Говоря о тромбах, нельзя не упомянуть планируемое открытие спустя пять лет разворота возле станции метро «Пушкин», который соединяет две важные транспортные магистрали в столице. Большинство читателей приветствовали идею вернуть развязке первозданный вид.

Головной болью для многих может обернуться слив персональных данных. Выяснилось, что в скандале, связанном с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспорта, участвовали широкие слои населения — «от уборщицы до должностных лиц». Случившийся казус в любую погоду и во все времена напоминает нам о завете одного из отцов-основателей США Томаса Джефферсона: «Вечная бдительность — цена свободы». И не говорите, что вас не предупреждали…

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