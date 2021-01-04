В незаконном сборе паспортных данных граждан для регистрации на их имена IMEI-кодов мобильных устройств участвовали от уборщицы до должностного лица. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил представитель Центра кибербезопасности МВД Узбекистана Бахтиёр Сулаймонов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Официально зарегистрировано около 7000 таких случаев. Возможно, их больше, поскольку следственные действия продолжаются. Кто-то из граждан подал заявления, кто-то не подал», — сообщил он, добавив, что последний случай был зафиксирован в октябре прошлого года.

Бахтиёр Сулаймонов. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«В составе организованной преступной группы — от обычной уборщицы, работавшей в карантинной зоне, до должностного лица. Степень тяжести совершенного преступления пока не установлена. Следствие продолжается. Выявляются новые случаи, которые добавляются к следствию», — сказал Бахтиёр Сулаймонов.

«Такие случаи имели место во всех карантинных зонах по республике. Не только в Андижане, но и в Ташкентской области и в других местах», — отметил он.

Помимо карантинных зон, развёрнутых в прошлом году в рамках борьбы с коронавирусом, случаи сбора паспортных данных наблюдались на пограничных таможенных пунктах. Главный инспектор Государственного таможенного комитета рассказал о таких нарушениях в Андижанской области.

Бахтиёр Кабиров. Фото: Абдулло Ёдгоров / «Газета.uz».

«Как только появились сообщения о таких случаях, в Государственном таможенном комитете был организован call-центр. Мы опубликовали в социальных сетях призыв к пострадавшим обращаться. Один человек это сделать не способен. На пограничном пункте „Дустлик“ в Андижанской области действительно действовала организованная преступная группа», — сказал он.

По его словам, представители комитета установили, что члены преступной группы, перейдя на кыргызскую сторону, регистрировали на каждый паспорт IMEI-коды мобильных устройств, получая от 5 до 20 долларов за паспорт.

Сейчас по данным фактам ведётся следствие, сообщил Бахтиёр Кабиров.

О скандале, связанном с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные (из-за чего многие жители не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя), мы писали прошлой осенью. ГТК вскоре сообщил о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной регистрацией. Вскоре оператор системы UZIMEI изменил порядок регистрации. Теперь абонентский номер, используемый физическими лицами при регистрации IMEI-кода, должен быть оформлен у местного мобильного оператора на имя заявителя.

Ранее мы сообшали, что с 1 декабря 2019 года, когда была внедрена платная регистрация IMEI-кодов, поступления за эту услугу составили 240 млрд сумов.