В большинстве регионах Узбекистана автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) переводятся на ограниченный режим работы, сообщили «Газете.uz» в Министерстве энергетики. В сообщении «Худудгаз Пойтахт», распространенном в соцсетях, отмечается, что ограничения введены с 4 января.





В Минэнерго пояснили, что к настоящему моменту все 14 газоперекачивающих агрегатов, остановленные на нефтегазовых месторождениях Мубарекского нефтегазодобывающего управления, работают в штатном режиме, поставка газа от Мубарекского газоперерабатывающего завода восстановлена в полном объеме.

Несмотря на это, для обеспечения стабильного давления газа в магистральных газопроводах АГНКС временно будут работать только с 5:00 утра до 15:00. Ограничения вводятся по согласованию с местными хокимиятами, следует из сообщения ведомства.

Из-за того, что недопоставленных 4 января объемы не были восполнены, появились трудности с возобновлением необходимого давления газа, пояснило Минэнерго. Еще одной причиной называется рост газопотребления в связи с понижением температуры.

В связи с этим первостепенной задачей является стабильная поставка природного газа для населения страны и предприятий «Тепловые электростанции» для обеспечения электроэнергии, подчеркнули в энергетическом ведомстве.

По данным Минэнерго, ограничения в основном коснутся Ташкентской области и Ферганской долины (Наманганская, Ферганская и Андижанская области). Но, как сообщил источник «Газеты.uz», ограниченный режим работы АГНКС введен по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Андижанской области наблюдаются перебои с газоснабжением, связанные с практически полным прекращением поставок газа от Мубарекского газоперерабатывающего завода.