Временные перебои с газоснабжением наблюдаются в Андижанской области. В компании «Худудгаз Андижан» заявили, что это связано с практически полным прекращением поставок газа от Мубарекского газоперерабатывающего завода.

«В связи с [отключением] электроэнергии на пяти промыслах [нефтегазодобывающего управления] „Мубарекнефтегаз“ и практически полным прекращением поставки газа от Мубарекского ГПЗ ожидается крайне резкое сокращение транспортировки газа по южной системе магистральных газопроводов (ведущих в Ферганскую долину — ред.)», — говорится в факсограмме компании «Узтрансгаз» от 4 января.

«Худудгаз Андижан» рекомендовал всем городским и районным отделениям газоснабжения направлять поставляемый через магистральные газопроводы природный газ, прежде всего, населению, многоэтажным домам и социальным учреждениям. В компании добавили, что для предотвращения несчастных случаев, связанных с газом, «организована работа и обеспечена готовность усиленных рабочих групп».

Напомним, в середине декабря прошлого года в Андижане жители одной из махаллей перекрыли дорогу с требованием решить проблемы с электричеством и газом. Тогда в «Худудгаз Андижан» сообщали, что из-за аварии на компрессорной станции «Янгиер» упало давление в магистральных газопроводах.