Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании одобрил новую редакцию Градостроительного кодекса.

В него вводится ряд новых понятий, например:

урбанизация — процесс повышения роли городов в развитии общества и экономики, способствующий позитивным изменениямв социально-профессиональной и демографической структуре населения, подъему на качественно новый уровень его образа жизни и культуры, а также формирования городской инфраструктуры. Урбанизация городов, как правило, сопровождается включением пригородов, объединением нескольких других населенных пунктов в единое пространство;

уникальные и особо важные объекты — объекты, являющиеся неповторимыми по своему конструктивному решению и архитектурному замыслу, воплощающие высокий технический уровень достижения и зодчества.

В кодексе также закрепляются новые нормы об участии общественности при обсуждении решений в области градостроительства. Вводится глава 6 под названием «Общественный контроль в области градостроительной деятельности».

Контролировать градостроительную деятельность могут органы самоуправления граждан, негосударственные некоммерческие организации, СМИ, а также граждане. Все они, согласно новой редакции кодекса, имеют право на достоверную и своевременную информацию о генеральных планах населенных пунктов.

Участие субъектов общественного контроля в общественном обсуждении и принятии решений об утверждении генеральных планов населенных пунктов обеспечивается органами исполнительной власти на местах, говорится в кодексе. Для этого могут создаваться общественные наблюдательные и экспертные комиссии, а также группы общественного контроля.

Общественность имеет право обсуждать и вносить предложения при подготовке решений об утверждении генеральных планов населенных пунктов, а также организовывать проведение общественной экспертизы генерального плана населенного пункта до его утверждения.

К информации об утверждении генеральных планов населенных пунктов, согласно новой редакции кодекса, относятся:

законодательство о градостроительстве;

сведения о решениях органов государственного управления, органов государственной власти на местах об утверждении генеральных планов населенных пунктов;

документы и сведения о генеральных планах населенных пунктов.

В кодексе отмечается, что органы государственного управления и органы исполнительной власти на местах обязаны информировать общественность посредством публикаций в СМИ итоговых документов общественных обсуждений, заключений общественных экспертиз, информации об утверждении генпланов и проведении мероприятий по представлению программ и градостроительной документации в течение срока, не превышающего пяти дней с момента принятия соответствующего решения.

Общественное обсуждение генеральных планов населенных пунктов, согласно кодексу, проводится в следующем порядке:

Ознакомление общественности со сроками и порядком проведения общественного обсуждения с предоставлением информации о генеральном плане населенного пункта за 10 дней до начала обсуждения. Ознакомление осуществляется посредством публикаций в СМИ, установки баннеров и средств наружной рекламы в зданиях предприятий, учреждений и организаций, общественных местах, в районе площадки предполагаемого строительства и экспозиций. Проведение общественного обсуждения, сбора мнений по генеральному плану населенного пункта и иными формами, не запрещенными законодательством. Продолжительность должна составлять не менее 15 дней; Фиксация высказанных суждений (анкеты, аудиовидеозапись, лист согласований, письменные предложения участников, протокол заседания общественного обсуждения); Публикация заключения общественностью по итогам обсуждения в СМИ не позднее 15 дней после окончания обсуждения.

Генеральные планы населенных пунктов утверждаются с учетом результатов общественного обсуждения, подчеркивается в кодексе.

В новой редакции кодекса описывается порядок изъятия земельных участков для государственных и общественных нужд и возмещения вреда. Напомним, соответсвующий порядок недавно внесли и в Земельный кодекс.

Изъятие земельных участков для государственных и общественных нужд, согласно кодексу, допускается для нужд обороны, создания свободных экономических зон, разработки месторождений, строительства инфраструктурных объектов и исполнения генпланов населенных пунктов.

При отсутствии утвержденных генеральных планов населенных пунктов в целях улучшения жилищно-бытовых условий населения, развития социальной, инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры земельные участки могут быть изъяты решением Кабинета Министров, говорится в новой редакции кодекса. До принятия решения Кабмина исполнительные органы власти районов и городов проводят открытые обсуждения с заинтересованными лицами, земельные участки которых подлежат изъятию, проводят оценку выгоды, издержек и убытков, возникающих при изъятии.

Решение об изъятии принимается только после проведения открытого обсуждения, а также после проведения оценки выгод, издержек и убытков, возникающих при изъятии. Изъятие земельного участка осуществляется только после ущерба, причиненного собственнику.

Изъятие земельного участка и снос объектов недвижимого имущества осуществляется только после полного возмещения рыночной стоимости недвижимого имущества и ущерба, причиненного собственнику.

Как отметила пресс-служба Сената, в кодексе также отражены требования к строительным материалам, изделиям и конструкциям. В соответствии с этим определяются финансовое обеспечение градостроительной деятельности, обеспечение страхования и прозрачности, в том числе страхование в строительстве, а также ответственность за нарушение градостроительного законодательства.

По мнению сенаторов, обновленный документ создаст новую правовую основу для устранения бюрократических барьеров в этой сфере, разработки и утверждения генеральных планов населенных пунктов и определения границ городов.

В частности, как ожидается, улучшится инвестиционный климат путем развития конкурентной среды, будет обеспечено участие общественности в области градостроительства, определены комплексные условия защиты окружающей среды и охраны здоровья и формирования среды жизнедеятельности населения.