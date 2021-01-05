Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана сообщила об открытии разворота по улице Мустакиллик (бывшая улица Пушкина), поворота с улицы Паркентской на улицу Мустакиллик, а также съезда с Малой кольцевой на улицу Паркентскую в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.
По данным ведомства, здесь также будут созданы отдельные полосы движения для пешеходов и велосипедистов.
ГУВД столицы добавляет, что ещё два года назад выступило с инициативой об открытии улицы, учитывая многочисленные просьбы жителей.
Открытие участков улиц, закрытых многие годы, началось вскоре после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева осенью 2016 года. Однако это не коснулось разворота вокруг бывшего Пушкинского сквера.
Разворот и движение к нему со стороны Паркентского рынка были закрыты за год до этого — в августе 2015 года. Это создало огромное неудобство для людей, направляющихся от Ахангаранского шоссе в сторону центра города, и привело к заторам на других улицах.
Фото
Съезд с МКАД на Паркентскую и её недействующая сейчас используются как парковка.
На месте будущей/бывшей проезжей части демонтирована ирригационная система./
Демонтаж забора. Фото: ГУВД Ташкента.
Виктор Неизвесный
Как сделать людям хорошо? Сначала сделать плохо, а потом вернуть всё как было.
Виктор Неизвесный
А и попутно ещё и трижды на этом заработать.
Искандар Ахмедов
Алиллуя!
Аброр Кадыров
Наконец-то! Отличный подарок на НГ! Спасибо! Респект!
Вазген Ксеракопян
Как сказал бы Ходжибой Тоджибоев — “Инновация, оптимизация. Вулканизация!“
Равшан Алимухамедов
Это просто чудесная новость! Слава здравому смыслу!
Dima Vyajev
Люблю нашего Президента!
Р.Каримов
Спасибо. Здравый смысл победил. Теперь осталось убрать у автобусов безумные обьезды.
Азамат Шамузафаров
Приходит еврей к раввину:
— Ребе, у меня дома жена, дети, теща.. Ну совсем места нет! Что мне делать?
— Приведи в дом собаку. Пусть она живёт у вас.
— Но ребе, у меня же и так нет места!
— Приведи в дом собаку, говорю тебе! Через месяц еврей опять приходит:
— Ребе, совсем плохо стало, деться некуда. Собака всё время по дому бегает, дети орут..
— Приведи в дом козу.
Еще через месяц:
— Ребе! Коза гадит прямо в доме, все просто стонут, сплошной кошмар!
Еще через месяц:
— Ребе, я вас всегда уважал, но из-за ваших советов житья совсем не стало. Спасите!
— Выгони козу!
Через день прибегает еврей, вне себя от счастья:
— Вот спасибо вам, ребе. Так стало хорошо, так свободно!
Rinat Batdalov
Советую всем покупать обувь на один-два размера меньше. Намучившись в ней за целый день а потом, придя домой и сняв с ноги- будете получать каждый день такой же кайф как от этой новости!
1. Хотелось бы узнать фамилии авторов перекрытия дорог.
2 Почему торжество разума длилось почти 4 года? Что этому препятствовало?
Ura Krivoff
Кто нибудь ответит за напрасную растрату бюджетных денег? Это необходимо сделать во избежание будующих ненужных переделок и перестроек. Наши люди понимают только наказание рублем, иначе все равно что наливать воду в сито.
Дмитрий Басов
Товарищи, раз с мустакиликом не вышло, предлагаю вернуть на место Сашу а улицу опять называть его именем!
bakhodir gaibnazarov
Прямая растрата денег налогоплательщиков, это очень плохо((. Сначала построят, установят потом снесут.
Евгений Цой
Пусть это решение будет началом дальнейших верных решений для блага населения страны! Алилуя!