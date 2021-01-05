Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана сообщила об открытии разворота по улице Мустакиллик (бывшая улица Пушкина), поворота с улицы Паркентской на улицу Мустакиллик, а также съезда с Малой кольцевой на улицу Паркентскую в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

По данным ведомства, здесь также будут созданы отдельные полосы движения для пешеходов и велосипедистов.

ГУВД столицы добавляет, что ещё два года назад выступило с инициативой об открытии улицы, учитывая многочисленные просьбы жителей.

Открытие участков улиц, закрытых многие годы, началось вскоре после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева осенью 2016 года. Однако это не коснулось разворота вокруг бывшего Пушкинского сквера.

Разворот и движение к нему со стороны Паркентского рынка были закрыты за год до этого — в августе 2015 года. Это создало огромное неудобство для людей, направляющихся от Ахангаранского шоссе в сторону центра города, и привело к заторам на других улицах.

Фото

Съезд с МКАД на Паркентскую и её недействующая сейчас используются как парковка.





На месте будущей/бывшей проезжей части демонтирована ирригационная система./

Демонтаж забора. Фото: ГУВД Ташкента.