На площадке перед Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои в Ташкенте 7 января откроется каток под открытым небом, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

В день открытия катка 7 января на нем выступит звезда российского ледового спорта, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин со своей программой «Зима», а на сценической площадке пройдет концерт артистов узбекской эстрады.

Городской каток под открытым небом и праздничная зона будут работать в течение одного месяца. За это время там пройдет ряд культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.

В концертной зоне запланировано проведение музыкального фестиваля танцевальной музыки Dance Music Fest Winter, рок-фестиваля Iosis Fest, Ташкентского рэп-фестиваля, а на самом катке пройдут юношеский чемпионат по хоккею и танцевальное шоу на льду.





На катке организован фудкорт, где представлены известные столичные бренды быстрого питания, кондитерские и кофейные. Рядом с катком организован пункт проката коньков и других аксессуаров для катания.

Проект городского катка под открытым небом реализуют Госкомтуризма и Art Uz Promotion Agency при поддержке столичного хокимията. Цель — популяризация здорового образа жизни и спорта среди населения, говорится в сообщении.