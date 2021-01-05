На площадке перед Государственным академическим Большим театром имени Алишера Навои в Ташкенте 7 января откроется каток под открытым небом, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.
В день открытия катка 7 января на нем выступит звезда российского ледового спорта, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин со своей программой «Зима», а на сценической площадке пройдет концерт артистов узбекской эстрады.
Городской каток под открытым небом и праздничная зона будут работать в течение одного месяца. За это время там пройдет ряд культурных, развлекательных и спортивных мероприятий.
В концертной зоне запланировано проведение музыкального фестиваля танцевальной музыки Dance Music Fest Winter, рок-фестиваля Iosis Fest, Ташкентского рэп-фестиваля, а на самом катке пройдут юношеский чемпионат по хоккею и танцевальное шоу на льду.
На катке организован фудкорт, где представлены известные столичные бренды быстрого питания, кондитерские и кофейные. Рядом с катком организован пункт проката коньков и других аксессуаров для катания.
Проект городского катка под открытым небом реализуют Госкомтуризма и Art Uz Promotion Agency при поддержке столичного хокимията. Цель — популяризация здорового образа жизни и спорта среди населения, говорится в сообщении.
Вазген Ксеракопян
Хорошее начало. Если постепенно в каждом районе будут зимой открывать по катку — вообще здорово. И вам прибыль и нам хорошо. И без давки и толпы.
Дилмурад Хасанов
И сколько стоить будет просмотр?
Albert Sharafutdinov
А прокат коньков будет?
Anvara
А кататься простонародию где?
Малик Джураев
Здорово! Класс!