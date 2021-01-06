5 января на ряде тепловых электростанций Узбекистана произошли частичные отключения. Министерство энергетики сообщило, что противоаварийная автоматика ТЭС сработала из-за внеплановых отключений на линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан.

Были автоматически отключены парогазовые установки Туракурганской ТЭС (её нагрузка снизилась с 750 до 500 МВт), Тахиаташской ТЭС (с 280 до 150 МВт), Навоийской ТЭС (с 450 до 230 МВт), Ташкентской ТЭС (с 370 до 180 МВт) и две ПГУ Талимаржанской ТЭС (суммарной мощностью 900 МВт). Отключение электроэнергии затронуло ряд регионов.

Казахстан

Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (KEGOS) сообщила, что 5 января примерно в 17:41 в результате наброса мощности (резкое увеличение мощности вследствие внезапного роста нагрузки или отключения элемента энергосистемы) со стороны объединенной энергосистемы (ОЭС) Центральной Азии (порядка 800 МВт) произошло нарушение устойчивости параллельной работы транзита Север-Юг единой энергосистемы (ЕЭС) Казахстана.

По этой причине штатно действием автоматики для предотвращения повреждения оборудования отключились три воздушные линии 500 кВ и одна 220 кВ транзита Север-Юг Казахстана. В итоге Южная зона ЕЭС Казахстана и ОЭС Центральной Азии выделились на изолированную работу со снижением частоты до 48,31 Гц.

По оперативным данным объём ограничений по Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Карагандинской и Туркестанской областям Казахстана составил 959 МВт.

«Источником наброса стала узбекская энергосистема, где произошло отключение двух парогазовых установок по 450 МВт на Талимарджанской ГРЭС, а также снижение генерации на ряде других электростанций», — говорится в сообщении KEGOS.

Кыргызстан

В сообщении «Национальной электрической сети Кыргызстана» говорится, что 5 января в 17:43 объединенная энергосистема Центральной Азии отделилась от единой энергосистемы севера Казахстана.

«Частота в энергосистеме снижалась до срабатывания автоматической частотной разгрузки (АЧР). Причиной стал перебор электроэнергии Узбекской энергосистемой», — говорится в сообщении.

В 17:59 была включена в транзит ЛЭП-530 в энергосистеме Казахстана, а с кыргызской энергосистемы было снято регулирования частоты. В 18:15 были включены в транзит ЛЭП-532 и ЛЭП-539, и электроснабжение потребителей, отключенных от АЧР, было восстановлено, отметили в энергетической компании соседней страны.