Премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов 4 января по поручению главы государства провели в Кабинете министров совещание, посвященное итогам 2020 года и приоритетным задачам 2021 года. Об этом «Газете.uz» рассказал источник в правительстве.
В мероприятии приняли участие заместители премьер-министра, советники, а также руководители министерств и хозяйствующих субъектов. Был рассмотрен отчёт первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, руководителя Комплекса по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В комплекс входят Министерство ЖКО, Министерство строительства, Министерство транспорта (в него входит Комитет по автомобильным дорогам), Госкомэкологии, компании Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, «Узбекистон темир йуллари», «Узпромстройматериалы», «Тошшахартрансхизмат», «Узшахар курилиш инвест» и другие.
Музаффар Салиев.
«По итогам совещания, прошедшего в критическом духе, предоставлена информация президенту. На основе этого глава государства 5 января принял указ об освобождении министра ЖКО Музаффара Салиева за недостатки в работе, неоднократные предупреждения, по которым не были сделаны выводы. Он также объявил выговор председателю Комитета по автодорогам Абдурахмону Абдувалиеву и вынес предупреждение министру строительства Батыру Закирову», — уточнил источник «Газеты.uz».
Абдурахмон Абдувалиев.
Абдурахмону Абдувалиеву поручено в течение шести месяцев устранить недостатки в работе. В противном случае будет рассмотрен вопрос о его соответствии занимаемой должности.
16 декабря президент Шавкат Мирзиёев провёл расширенное совещание, посвященное критическому анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросам продовольственной безопасности. На нём глава государства подверг критике руководителей министерств и отраслей, в том числе Музаффара Салиева, сообщает корреспондент «Газеты.uz», наблюдавший за ходом совещания.
Батыр Закиров.
Президент тогда спросил, какие вопросы и проблемы есть у МинЖКО. Музаффар Салиев сказал, что в трёх районах Ташкентской области имеются проблемы с отоплением, но заверил, что они будут решены в течение недели. Шавкат Мирзиёев задался вопросом, почему работы не были выполнены в срок, несмотря на то, что подготовка велась с начала года.
«Мы починили котельную, но в это время выяснилось, что труба под ней прогнила… Долгое время не менялись трубы… Деньги выделены, мы устраним проблемы в ближайшее время», — ответил теперь уже бывший глава МинЖКО.
Музаффар Салиев (1975 года рождения) возглавлял МинЖКО с 5 июля 2017 года. До этого занимал должность заместителя министра обороны по тылу и капитальному строительству (2010−2015), а затем — замминистра обороны по работе с личным составом (2015−2017).
Бахтиер Нажмидинов
Тоже самое и с газоснабжением населения. Весь прошлый год рапортовали о проделанной “большой“ работы, а по факту опять нету газа, даже в Ташкенте отсутствует нормальное давление. На этих руководителей тоже нужно обратить внимание.
Владимир Владимирович
О МинЭнерго ни слова! Неприкасаемые!
Rustam
Нет конкретики в причинах увольнения МинЖКО. А у МинЭнерго все отлично значит..
MLG
Странно, что руководство Минэнерго не попало в этот список, хотя они должны были быть в первой строчке.
Ибрахим Зайнитдинов
Руководителей крупных госучреждений надо приглашать специалистов из западных государств на определенный срок, и хорошую оплату их труда.
Artem Tom
“в трёх районах Ташкентской области имеются проблемы с отоплением“
— кого он обманывает? Вся страна, кроме Ташкента (и то не всего), и нескольких отдельных районов в областных центрах, давно уже сидит без отопления десятилетиями. В Чирчике отопление работало нормально только при союзе, есть целые дома, отключенные от отопления, потому что когда-то местные коммунальщики тупо вытащили трубы и куда-то их потом дели (продали?), под видом того, что будет реконструкция. Просто смешно это слышать.
Правительство строит Ташкент-Сити и прочие никому не нужные торгово-развлекательные центры, но не в состоянии обеспечить население бесперебойным отоплением, светом и газом.
Позорище. Для кого рассказывали сказки про “Третий Ренессанс“, для Ахборота? Боже, некомпетентность накапливается из года в год, ни один новый руководитель не в состоянии сделать ничего, всё становится только хуже.
Даже в Ташкенте постоянно отключают свет, регулярно возникают проблемы с отоплением, за которое мы платим ОГРОМНЫЕ деньги, но вынуждены все равно отапливаться обогревателями, потому что самая прогнившая организация Теплоэнерго тупо не даёт давление и не несёт за это никакой ответственности. Там сломалость, тут не работает, там газа нет, тут света нет, тут все на совещании и никто ничего не знает.
И конечно же, господин Султанов из МинЭнерго, я так понимаю, у нас из “своих“, то-то же его нигде не ругают, не спрашивают с него за полный провал в подготовке к зиме в энергетической сфере. Он что у нас, тоже родственник Сами-Знаете-Кого, как и известный губернатор известной области, который блогеров хоронить собирался?
В целом, сплошь и рядом некомпетентные руководители, которым из бюджета выделяют МИЛЛИАРДЫ каждый год, и на бумаге всё сделано, а на деле — ВСЁ ПРОГНИЛО.
Народу не нужны ваши пустые слова, ваш Ахборот и вечные танцульки с марионетками в галстуках на ТВ. Сделайте нормально свет, газ, отопление, доступный Интернет для самообразования — людям больше ничего не нужно будет.
Алексей Николаевич
МинЖКО. Очень хорошая новость. Первые бездельники! Существуют за счет надбавки на воду и канализацию, которую оплачивают жители Ташкента. А для Ташкента ничего не делают. Может что-то начнет меняться.