Премьер-министр Абдулла Арипов и руководитель Администрации президента Узбекистана Зайнилобиддин Низомиддинов 4 января по поручению главы государства провели в Кабинете министров совещание, посвященное итогам 2020 года и приоритетным задачам 2021 года. Об этом «Газете.uz» рассказал источник в правительстве.

В мероприятии приняли участие заместители премьер-министра, советники, а также руководители министерств и хозяйствующих субъектов. Был рассмотрен отчёт первого заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова, руководителя Комплекса по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В комплекс входят Министерство ЖКО, Министерство строительства, Министерство транспорта (в него входит Комитет по автомобильным дорогам), Госкомэкологии, компании Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports, «Узбекистон темир йуллари», «Узпромстройматериалы», «Тошшахартрансхизмат», «Узшахар курилиш инвест» и другие.

Музаффар Салиев.

«По итогам совещания, прошедшего в критическом духе, предоставлена информация президенту. На основе этого глава государства 5 января принял указ об освобождении министра ЖКО Музаффара Салиева за недостатки в работе, неоднократные предупреждения, по которым не были сделаны выводы. Он также объявил выговор председателю Комитета по автодорогам Абдурахмону Абдувалиеву и вынес предупреждение министру строительства Батыру Закирову», — уточнил источник «Газеты.uz».

Абдурахмон Абдувалиев.

Абдурахмону Абдувалиеву поручено в течение шести месяцев устранить недостатки в работе. В противном случае будет рассмотрен вопрос о его соответствии занимаемой должности.

16 декабря президент Шавкат Мирзиёев провёл расширенное совещание, посвященное критическому анализу ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросам продовольственной безопасности. На нём глава государства подверг критике руководителей министерств и отраслей, в том числе Музаффара Салиева, сообщает корреспондент «Газеты.uz», наблюдавший за ходом совещания.

Батыр Закиров.

Президент тогда спросил, какие вопросы и проблемы есть у МинЖКО. Музаффар Салиев сказал, что в трёх районах Ташкентской области имеются проблемы с отоплением, но заверил, что они будут решены в течение недели. Шавкат Мирзиёев задался вопросом, почему работы не были выполнены в срок, несмотря на то, что подготовка велась с начала года.

«Мы починили котельную, но в это время выяснилось, что труба под ней прогнила… Долгое время не менялись трубы… Деньги выделены, мы устраним проблемы в ближайшее время», — ответил теперь уже бывший глава МинЖКО.

Музаффар Салиев (1975 года рождения) возглавлял МинЖКО с 5 июля 2017 года. До этого занимал должность заместителя министра обороны по тылу и капитальному строительству (2010−2015), а затем — замминистра обороны по работе с личным составом (2015−2017).