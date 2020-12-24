Узбекистан начал закупать гидроксихлорохин после того, как препарат первым похвалил президент США Дональд Трамп. Об этом на сессии Международного пресс-клуба в четверг заявил бывший министр здравоохранения, ныне ректор Ташкентской медицинской академии Алишер Шадманов.

По словам Шадманова, которому пришлось руководить Минздравом в период начала и развития пандемии, когда президент Шавкат Мирзиёев распорядился выделить средства на приобретение необходимых препаратов и оборудования для борьбы с коронавирусом, министерство обратилось во Всемирную организацию здравоохранения и её Европейское региональное бюро для получения необходимых рекомендаций.

«Мы должны были купить аппараты ИВЛ и ПЦР, лекарства. К сожалению, тогда даже у ВОЗ не было никаких доказанных способов. Исходя из того, какое лекарство появилось раньше остальных, первым гидроксихлорохин похвалил президент США, тогда же началась немедленная работа по приобретению препарата», — заявил экс-министр.

Он добавил, что на тот момент в мире не было лекарства, эффективность которого была научно доказана. «Следом фавипиравир — не только закупили и подготовили запас, но и начали его производство в Узбекистане. Потом ремдесивир, самое дорогое лекарство. С помощью него и спасли пациентов в тяжелой реанимации», — подчеркнул Алишер Шадманов.

В сентябре Минздрав закупил 1 миллион упаковок гидроксихлорохина на 7,3 млрд сумов. Препарат выдавали учителям для профилактики коронавируса.

В октябре ВОЗ назвала ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон малоэффективными или совсем неэффективными при лечении COVID-19.

Тогда же в Узбекистане был зарегистрирован отечественный ремдесивир, 39 тысяч упаковок которого было сразу закуплено Минздравом.

В ноябре Минздрав вновь приобрел ещё 500 тысяч пачек гидроксихлорохина почти на 4 млрд сумов.