Министерство здравоохранения Узбекистана в рамках прямой государственной закупки от 27 ноября приобрело у компании «Дори-Дармон» препараты на 15,3 млрд сумов, следует из данных на портале госзакупок.
Договор включает:
- 100 тысяч упаковок азитромицина на 4,8 млрд сумов (одна упаковка — 48,5 тысячи сумов);
- 500 тысяч упаковок индийского препарата «Оксивин» / гидроксихлорохин на 3,9 млрд сумов (одна пачка с 10 таблетками обошлась в 7880 сумов);
- 500 тысяч упаковок парацетамола на 646,5 млн сумов;
- 166,6 тысячи упаковок аскорбиновой кислоты (Витамин С) на 2,5 млрд сумов (15,5 тысячи сумов);
- 40 тысяч упаковок OmiZinc (цинк) на 2,8 млрд сумов (71,9 тысячи);
- 10430 трехслойных картонных коробок на 45,8 млн сумов;
- 500 тысяч штук инструкции формата А6 на 12,2 млн сумов;
- 500 тысяч упаковок «COVID-19» на 347 млн сумов;
Цели покупки лекарств не указаны.
Ранее «Газета.uz» сообщала, что в середине сентября протоколом спецкомиссии Минздрав напрямую закупил у «Дори-Дармон» 1 миллион упаковок гидроксихлорохина на 7,3 млрд сумов. Препарат выдавали учителям школ для профилактики коронавируса.
От широкого использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19 отказались практически все страны ЕС, Великобритания и США. Свои рекомендации отозвала и ВОЗ.
Как сообщает ТАСС, первые полноценные клинические испытания по профилактике коронавирусной инфекции с помощью лекарства от малярии гидроксихлорохина показали, что этот препарат не защищает здоровых людей от заражения. Результаты испытаний опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine.
Don Rum
Это прекрасно, напрямую и никакой коррупции, а учитывая что “Дори-Дармон“ завершила 2019 год с убытком в 48,3 млрд сумов ( https://www.gazeta.uz/ru/2020/10/09/dori-darmon/ ) это просто удачное совпадение. Ура наконец то коррупция побеждена. И чего остальные предприниматели мучаются через биржу и казначейство? Слава Министерству здравоохранения Узбекистана!!!
Nir Avenir
Нормально так учетилям снова раздадут ведь главное для некоторых комментаторов, что бы не российское было и особенно вакцина :)))
Алишер Хурсандов
Если ВОЗ и ведущие страны отказываются от применения гидроксихлорохина, а наш Минздрав, при плачевной ситуации со здравоохранением в стране покупает его СЕЙЧАС на миллиарды сум, то, скажем честно, что причина может быть только одна — та самая коррупция, с которой наши госструктуры якобы борются. Поражающее бесстыдство..
Александр Македонский
Ну нашему Минздраву мировые рекомендации не нужны. У нас свой “неповторимый“ путь.
Александр Крюков
Очередная схема- любая бизнес хараша. Гидроксихлорохин запрещен во многих странах мира, так как имеет много побочных эффектов, и он не эффективный в борьба с Covid 19. Идет очередное отмывание денег.