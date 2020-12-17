Министерство здравоохранения Узбекистана в рамках прямой государственной закупки от 27 ноября приобрело у компании «Дори-Дармон» препараты на 15,3 млрд сумов, следует из данных на портале госзакупок.

Договор включает:

100 тысяч упаковок азитромицина на 4,8 млрд сумов (одна упаковка — 48,5 тысячи сумов);

500 тысяч упаковок индийского препарата «Оксивин» / гидроксихлорохин на 3,9 млрд сумов (одна пачка с 10 таблетками обошлась в 7880 сумов);

500 тысяч упаковок парацетамола на 646,5 млн сумов;

166,6 тысячи упаковок аскорбиновой кислоты (Витамин С) на 2,5 млрд сумов (15,5 тысячи сумов);

40 тысяч упаковок OmiZinc (цинк) на 2,8 млрд сумов (71,9 тысячи);

10430 трехслойных картонных коробок на 45,8 млн сумов;

500 тысяч штук инструкции формата А6 на 12,2 млн сумов;

500 тысяч упаковок «COVID-19» на 347 млн сумов;





Цели покупки лекарств не указаны.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в середине сентября протоколом спецкомиссии Минздрав напрямую закупил у «Дори-Дармон» 1 миллион упаковок гидроксихлорохина на 7,3 млрд сумов. Препарат выдавали учителям школ для профилактики коронавируса.

От широкого использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19 отказались практически все страны ЕС, Великобритания и США. Свои рекомендации отозвала и ВОЗ.

Как сообщает ТАСС, первые полноценные клинические испытания по профилактике коронавирусной инфекции с помощью лекарства от малярии гидроксихлорохина показали, что этот препарат не защищает здоровых людей от заражения. Результаты испытаний опубликовал научный журнал JAMA Internal Medicine.