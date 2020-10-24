Министерство здравоохранения Узбекистана в рамках прямого договора от 15 сентября приобрело у компании «Дори-Дармон» 1 миллион упаковок индийского препарата «Оксивин» (гидроксихлорохин) на 7,3 млрд сумов. Одна пачка с 10 таблетками обошлась в 7300 сумов, следует из данных сайта государственных закупок.

Протоколом №46 Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, подписанным премьер-министром Абдуллой Ариповым, было одобрено предложение о выдаче учителям препаратов гидроксихлорохин и цинк в виде рекомендации, чтобы предотвратить негативные последствия пандемии в школах и заражение учителей коронавирусом. При принятии решения учитывались мнения ведущих специалистов сферы здравоохранения (Э. И. Баситхановой, Н. Н. Парпиева, И. В. Ливерко, Л. Н. Туйчиева, Х. А. Акилова).

Протоколом было поручено приобрести гидроксихлорохин и цинк напрямую у «Дори-Дармон» и раздать учителям через медицинские пункты. В документе указывается, что фармкомпания уже завозит в страну 1 миллион упаковок гидроксихлорохина (200 мг №10). Лекарство было поручено закупить за счет средств Фонда развития скорой медицинской помощи.

Фото: Управление народного образования Ташкентской области.

Пресс-служба Министерства народного образования сообщала, что для «бесплатного» распределения гидроксихлорохина и цинка среди учителей принят совместный приказ министерств народного образования и здравоохранения. Областные управления народного образования также сообщили о получении посылок с лекарствами.

Гидроксихлорохин в мире

Гидроксихлорохин — препарат, который показан при малярии, ревматоидном артрите, ювенильном хроническом артрите, дискоидной и системной красной волчанке, заболеваниях кожи, вызванных или усугубленных солнечным светом.

На этот препарат в начале пандемии возлагали большие надежды из-за первых «наблюдательных» клинических исследований. Но они были проведены без адекватного контроля на небольшом числе пациентов (36 человек). Речь идет о статье французского вирусолога Дидье Рауля от 20 марта, в которой описывалось снижение вирусной нагрузки при применении препарата в сочетании с азитромицином. Продвижению препарата способствовал президент США Дональд Трамп, который принимал его и неоднократно высказывался о его эффективности.

Дешевизна, доступность, отсутствие какой-либо иной массовой альтернативы и обнадеживающие предварительные данные повлияли на то, что препарат после длительных дискуссий включили в инициированную ВОЗ «Солидарность» (крупное международное клиническое исследование с упрощенным протоколом, в котором дистанционно может участвовать любая больница) и многие другие клинические исследования, пишет Meduza.

К началу июня накопленный клинический опыт показал, гидроксихлорохин и другие антималярийные препараты неэффективны при лечении COVID-19. Препараты не влияли на снижение смертности или длительности нахождения в больнице. По этой причине и с учетом известных и довольно серьезных побочных эффектов (прежде всего, нарушение ритма сердца) кураторы нескольких начавшихся исследований прекратили их досрочно, а американское Управление по санитарному надзору за качеством продовольствия и медикаментов (FDA) отозвало разрешение на использование препарата вне клинических исследований у пациентов с COVID-19.

Фото: aa.com.tr.

В начале июля ВОЗ исключила гидроксихлорохин из программы «Солидарность». Позже Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что препарат не показал каких-либо положительных эффектов при лечении COVID-19 в рамках крупных рандомизированных клинических испытаний (Solidarity, Recovery и Discovery).

Минздрав России решил не исключать гидроксилорохин из рекомендаций по лечению пациентов с легкими и среднетяжелыми формами коронавируса. «Такое решение было принято на основе новых научных данных, полученных в мире, которые показывают, что применение гидроксихлорохина эффективно только на ранних этапах развития заболевания, при назначении до пятого дня после появления симптомов с учетом противопоказаний», — говорится в сентябрьском сообщении министерства.

Гидроксихлорохин в Узбекистане

Гидроксихлорохин применяли в Узбекистан с самого начала эпидемии. 13 июля Министерство здравоохранения и Национальная палата инновационного здравоохранения (НПИЗ) утвердили совместное клиническое руководство по лечению пациентов с COVID-19. Гидроксихлорохин был исключен из пособия после публикации статьи о неэффективности этого лекарства в авторитетном медицинском журнале Lancet.

Представительница НПИЗ Клара Ёдгорова, выступившая против использования гидроксихлорохина, в эфире передачи Tez Yordam призналась, что получила угрозы от неизвестных лиц по телефону, которые «попросили её быть осторожной». Она сообщила, что предпринимаются попытки вернуть препарат в клиническое руководство.

Через несколько дней член штаба по борьбе с коронавирусом при Минздраве Хабибулла Акилов заявил, что в Узбекистане «Плаквенилом» (гидроксихлорохином) было вылечено 12 тысяч человек. На пресс-конференции в начале августа профессор сообщил, что в вопросе применения этого препарата Узбекистан ориентируется на свой опыт, а не на рекомендации ВОЗ. При этом он признал, что в стране не проводились исследования, доказывающие, что пациенты выздоравливают именно благодаря гидроксихлорохину, поскольку «сейчас на это нет времени и нет необходимости проводить исследования».

На той же пресс-конференции председатель правления компании «Дори-Дармон» Умида Салихбаева назвала обсуждение «Плаквенила» «заполитизированным вопросом». По ее словам, решение Минздрава является стандартом. «Нужно слушаться практических врачей, а не каких-то оракулов, которые самостоятельно открывают сайты и вводят в заблуждение население», — сказала она.

В итоге препарат остался в комплекте лекарств Минздрава, которые бесплатно распространяются среди пациентов, лечащихся на дому. Его продолжают покупать государственные органы и утверждать о его пользе. Например, Минздрав 9 октября приобрел у «Дори-Дармон» 300 тысяч пачек гидроксихлорохина на 2,1 млрд сумов.

20 октября пресс-служба Министерства здравоохранения опубликовала интервью члена штаба по борьбе с коронавирусом Эъзозбека Ризаева, который заявил, что препарат показал положительные результаты при лечении COVID-19 в Узбекистане.

«Мы знаем, что когда вирус попадает в организм человека, он сохраняется в верхних дыхательных путях в среднем четыре дня. Гидроксихлорохин очень эффективен в этот период болезни. Однако как только вирус попадает в легкие, препарат не действует. По этой причине его применение на ранних стадиях заболевания полезно», — сказал он.

Специалист сослался на исследование Марсельского университета (Франция), где было сказано, что в первые дни болезни 5 из 6 пациентов, принимавших гидроксихлороксин, выздоравливают через 6−7 дней. Напротив, у пациентов, которые не получали препарат, улучшение наблюдалось в течение 14−20 дней. Опыт также показал, что препарат при применении в первые дни болезни эффективен в 83% случаев, отметил он.

В эту пятницу французское Фармацевтическое агентство (ANSM) запретило широкое применение гидроксихлорохина, прежде всего в медицинских учреждениях страны. Решение медицинской инстанции было вынесено по итогам рассмотрения запроса на использование, поступившего от университетского госпиталя Марселя «Медитерране энфексьон», пишет ТАСС. Его возглавляет широко применяющий этот препарат профессор-вирусолог Дидье Рауль, о котором говорилось выше.

Практически с начала эпидемии ученый пытается доказать высокую эффективность гидроксихлорохина, однако наталкивается на жесткое сопротивление и критику со стороны медицинских инстанций и различных экспертов. Дидье Раульт ни на день не прекращает свою полемику в СМИ. Во Франции препарат выпускается корпорацией Sanofi под коммерческим названием Plaquenil («Плаквенил»).

Однако в своем решении Фармацевтическое агентство не объявило полного запрета на применение гидроксихлорохина во Франции для противодействия новому коронавирусу. Врачи по-прежнему могут его использовать в виде исключения и «при частном рассмотрении каждого случая». Они в обязательном порядке должны информировать больных о возможных негативных последствиях, в частности, отрицательном воздействии на сердечно-сосудистую систему, которое агентство считает «сильным».