6 октября Министерство здравоохранения Узбекистана заключило договор с совместным предприятием Jurabek Laboratories о поставке 39 тысяч упаковок противовирусного препарата «Ремдесса» (ремдесивир) на 11,9 млрд сумов. Каждая упаковка обошлась в 307,5 тысячи сумов, следует из данных сайта государственных закупок.

Согласно договору, каждая упаковка должна иметь надписи «SSV» (Минздрав) и «SOTISH MAN QILINADI» (запрещено к продаже).

В середине сентября ГУП O’zmedimpeks при Минздраве объявило итоги отбора (объявлен в конце августа) наилучших предложений на закупку лекарственных препаратов, предназначенных для лечения коронавирусной инфекции. В сообщении отмечалось, что Jurabek Laboratories выиграла контракт на поставку 20 тысяч флаконов ремдесивира на 6,1 млрд сумов и 14 тысяч упаковок гепарина на 4,9 млрд сумов.

Препарат «Ремдесса» был зарегистрирован 9 октября, хотя его реализация началась еще 21 сентября, сообщили «Газете.uz» в Jurabek Laboratories. Например, специальная Зангиатинская больница №2 28 сентября закупила 500 флаконов лекарства по 385,4 тысячи сумов (всего — 192,7 млн сумов), а потом — еще 1000.

«Газета.uz» узнала подробности о первом отечественно аналоге ремдесивира и попыталась разобраться в ситуации вокруг этого препарата, который Всемирная организация здравоохранения недавно назвала неэффективным в лечении COVID-19.

О ремдесивире

Фото: Mariusz Burcz / Alamy / Vida Press.

Сам препарат был разработан в 2015 году Исследовательским институтом инфекционных заболеваний Армии США совместно с компанией Gilead Sciences. Изначально его разработали для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса, однако в условиях пандемии коронавируса начали использовать для лечения этой болезни. С 20 марта 2020 года, несмотря на то что ремдесивир на то время не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, в нескольких случаях медики использовали его для лечения пациентов с COVID-19, находящихся в критическом состоянии.

Первые результаты двойных слепых рандомизированных контролируемых исследований (золотой стандарт в области разработки лекарств) стали появляться в конце апреля. Многие эксперты возлагали надежды на низкомолекулярный ингибитор вирусной РНК-полимеразы ремдесивир, хотя он не показал особой эффективности ни для лечения гепатита С, ни против вируса Эболы, пишет Meduza.

Первое такое исследование на 1062 пациентах, проведенное Национальными институтами здоровья США (NIH), показало, что ремдесивир у тяжелых пациентов снижает медианное время выздоровления с 15 до 10 дней. Он также показал тенденцию к снижению смертности с 11,6% до 8%. Стало ясно, что этот препарат хоть и не панацея, но может быть полезен для лечения госпитализированных пациентов (для амбулаторного лечения его не рассматривали, так как препарат инъекционный), отмечает издание.

На основании этих результатов ремдесивир еще 1 мая получил в США временное разрешение для экстренного использования для тяжелых больных. Затем одобрение на схожих условиях ремдесивир получил и в Европейском союзе и в некоторых других странах. В августе временное разрешение было расширено до всех госпитализированных взрослых и педиатрических пациентов независимо от тяжести заболевания.

Финальные результаты исследования были опубликованы 8 октября, и в них было показано снижение смертности с 11,9% до 6,7% на 15-й день и с 15,2% до 11,4% на 29-й день заболевания.

Заявление ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Фото: ВОЗ.

15 октября Всемирная организация здравоохранения представила промежуточные результаты клинического исследования Solidarity («Солидарность») от 4 октября, в котором приняло участие 11,3 тысячи человек, из которых 2750 получили ремдесивир, 954 — гидроксихлорохин, 1411 — комбинацию лопинавира и ритонавира («Калетра»), 2063 — интерферон-бета 1а и 4088 — плацебо. В заявлении ВОЗ отмечалось, что ни одно из лекарств не показало превосходства над плацебо ни по смертности, ни по скорости излечения, ни по длительности госпитализации.

Ожиданий от гидроксихлорохина, лопинавира/ритонавира и интерферона не было — первые два препарата были выведены из исследования еще в июле. Однако на ремдесивир возлагали большие надежды, поскольку в начале июля ВОЗ назвала ремдесивир единственным из противовирусных препаратов, который показал обнадеживающие результаты. Лекарство хорошо проявило себя в снижении случаев госпитализации, но не смертности.

Разработчик препарата Gilead раскритиковала результаты «Солидарности», указав на то, что, публикация вышла не прошла независимого рецензирования (вышла в виде препринта). Кроме того, компания отмечает, что данные «Солидарности» кажутся несовместимыми с более надежными доказательствами из нескольких рандомизированных контролируемых исследований, опубликованных в рецензируемых журналах, подтверждающих клиническую пользу Veklury (торговая марка ремдесивира в США).

Gilead также указывает, что исследование было открытым, то есть пациенты и врачи знали, какой препарат кто получает. Meduza со ссылкой на авторов публикации пишет, что на такой параметр, как смертность, открытость исследования существенно влиять не должна.

Европейская комиссия заявила, что регуляторный орган ЕС в области лекарственных средств запросил полные результаты исследования ВОЗ.

В начале октября Еврокомиссия объявила о подписании соглашения с Gilead Sciences о поставке 500 тысяч доз ремдесивира на сумму более 1 млрд евро. Контракт предполагает, что Gilead может увеличить поставки. В закупках участвуют 36 государств, включая все страны Евросоюза и Европейской экономической зоны, Великобританию, а также Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговину. В качестве участника ЕК отдельно указала и Косово.

22 октября FDA одобрила препарат Gilead (Veklury) для лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше и весом не менее 40 кг. Регулятор акцентирует внимание, что Veklury следует использовать только в лечебных учреждениях под присмотром медицинских работников.

Отметим, что ВОЗ назвала стероид дексаметазон единственным терапевтическим средством, показавшим свою эффективность против COVID-19. Этот препарат применяется при лечении пациентов с тяжелым заболеванием и не рекомендуется применять на более ранней стадии болезни, и тем более для профилактики из-за наличия нежелательных побочных эффектов.

Ремдесивир в Узбекистане

Минздрав впервые сообщил о применении ремдесивира в лечение пациентов с тяжелым течением коронавируса в начале августа. Еще раньше правительство включило данный препарат в перечень лекарств, которые можно импортировать и производить в Узбекистане без регистрации, но с обязательной сертификацией.

В середине июля министр здравоохранения Алишер Шадманов заявил, что местная компания разрабатывает аналог ремдесивира и завершит испытания через полтора месяца.

В Агентстве по развитию фармацевтической отрасли на запрос «Газеты.uz» сообщили, что 9 октября был зарегистрирован препарат «Ремдесса», произведенный Jurabek Laboratories.

Местный аналог ремдесивира





«Газета.uz» поговорила с руководителем отдела маркетинга и продаж Jurabek Laboratories Азизом Саиповым, который рассказал о процессе регистрации препарата.

Согласно постановлению Кабинета министров от 22 июля (ПКМ-449), при импорте и производстве местными производителями лекарств согласно утвержденному перечню разрешается проводить таможенное оформление (при импорте) и реализацию без государственной регистрации, но с сертификацией в течение пяти дней (только после проведения некоторых химических анализов). В перечне лекарств был и ремдесивир.

«На основе этого документа было разрешено производить лекарства, используемые при лечении от коронавируса, без регистрации. С учетом того, что как раз наше лекарство было подано на регистрацию, проведены анализы и отработана технология производства, мы тоже воспользовались этой льготой и начали производство до окончания процедура регистрации», — сказал Азиз Саипов.

По его словам, в начале года Jurabek Laboratories привезла в страну оборудование для лиофильной сушки (процесс удаления растворителя из замороженных растворов, гелей, суспензий и биологических объектов, основанный на сублимации затвердевшего растворителя (льда) без образования макроколичеств жидкой фазы). Изначально оборудование закупали для производства других «высокотехнологичных препаратов с высокой добавленной стоимостью» для лечения пациентов с гепатитами, гематологическими и онкологическими заболеваниями. Но в условиях пандемии решили производить дженерик (копия оригинального препарата, копирующая его состав) ремдесивира.

«У нас дженерик. Но мы получили соответствующие заключения юристов, патентных ведомств для производства своего препарата на основе ремдесивира. Есть определенные условия в законодательстве, которые позволяют производить ремдесивир на данный момент, и это не является нарушением патента Gilead», — сказал он.

Клинические испытания





Jurabek Laboratories начала работать над разработкой препарата еще весной, когда стали известные первые положительные результаты применения ремдесивира.

«В первую очередь, мы проводили доклинические испытания препарата. Они проходят в лабораторных условиях на мышах, животных. В ходе доклинических испытаний наш препарат показал безопасность, исходя из установленных требований: токсичность, пирогенность (повышение температуры тела) и другие требования, после которых разрешается применение препарата на людях. Далее мы перешли к производству. После того, как мы произвели первую коммерческую партию, мы провели полное сравнение в лаборатории с импортным аналогом препарата, который произведен с лицензией Gilead. Сейчас из Индии завозят два препарата — с лицензией и без. Мы исследовали именно с тем заводом, откуда препарат завозит компания „Дори-Дармон“. Они завозят именно лицензионный (JUBI-R)», — рассказал Азиз Саипов.

Представитель компании утверждает, что все лабораторные параметры при сравнении препаратов оказались идентичными.

«Есть порядка 13−15 показателей качества и безопасности препарата, которые проверяются в лабораторных условиях. После того, как все это вышло благополучно, мы подали лекарство на сертификацию и получили сертификат соответствия», — подчеркнул он.

В Jurabek Laboratories отметили, что доклинические испытания препаратов «сдаются в досье и не публикуются».

«Публикуются в основном клинические исследования оригинальных препаратов при их разработке. То есть, когда идет производство дженерика, если это является инъекционной формой, в нашем случае он инъекционный, и по составу является идентичным (включая побочные эффекты, которые больше связаны с действующим веществом, а не производителем), тогда нет необходимости проводить какие-то дополнительные клинические исследования. Они уже проведены самой Gilead. Мы просто доказываем, что наш ремдесивир такой же, как у Gilead. Если бы это была новая разработка, то тогда, конечно, должна проводиться трехфазовые клинические исследования», — объяснил он.

Jurabek Laboratories зарегистрировала свой препарат 9 октября, но препарат был реализован клиентам еще 21 сентября.

«Первыми клиентами, которые у нас получили ремдесивир, были военные структуры — Минобороны, СГБ и МВД. Потому что под их ведомством есть ковид-клиники. Они сразу у нас закупили первую партию. Частично ушло в „Дори-Дармон“, которая также передала в ковид-центры. Первые отзывы мы начали получать от них и параллельно от родных и близких, работников нашей компании… На их примере мы начали отслеживать эффективность препарата и были удивлены, как этот препарат быстро и эффективно помогал встать на ноги», — рассказал Азиз Саипов.





По его словам, первый эффект от применения ремдесивира пациенты начинают ощущать уже через шесть часов после принятия «ударной дозы».

«Согласно рекомендации Gilead, в первый день лечения взрослых пациентов применяется два флакона сразу и далее по одному флакону. Но некоторые наши врачи, так как препарат новый, делают один флакон сразу, через 12 часов — следующий. Это не совсем правильная схема его назначения. Мы видим эффект, когда делается два флакона сразу: у многих температура спадает и не поднимается, повышается аппетит, на третий-четвёртый день пропадают слабость и одышка. Если поднимается температура после приема препарата, то, скорее всего, это сигнал о том, что идет присоединенная бактериальная инфекция», — отметил представитель компании.

У Jurabek Laboratories возникли вопросы касательно исследования ВОЗ о неэффективности ремдесивира.

«Мы были удивлены заявлением ВОЗ о том, что ремдесивир неэффективен. Мы сейчас изучаем эту оригинальную статью. Не только у нас, но у многих специалистов появились вопросы к этому анализу. Например, там не сказано, на какой день начали давать ремдесивир. Там не сказано, в каком состоянии были пациенты, но есть ремарка, что 39% из тех, кто принимал препарат, уже были на аппарате искусственной вентиляции легких. И там было исследовано, сокращает ли ремдесивир смертность. Мы считаем, что это немного неправильное исследование, потому что ремдесивир убивает вирус. Если легкие уже поражены, то препарат не оказывает влияния. Мы думаем, что было бы правильнее изучить, насколько ремдесивир помогает пациенту не попасть в состояние ИВЛ», — заявил Азиз Саипов.

Представитель фармкомпании утверждает, что ремдесивир наиболее эффективен при лечении пациентов со средней тяжестью заболевания. При этом он отметил, что переход из средней в тяжелую степень «очень коварный», и многие упускают это время перехода.

«В целом, если взять нашу компанию, которая продала свыше 30 тысяч доз ремдесивира, если, грубо говоря, поделить на шесть (столько дней длится курс лечения — ред.), то получается около 5000 пациентов. Мы не отмечали всех, но из этих 5000 как минимум 10%, с кем у нас есть контакты. Ни от одного из них не было негативного отзыва о том, что препарат не помог, то есть у них положительные отзывы. В некоторых случаях ремдесивир помогал на седьмой-восьмой день пациентам, лежащим в стационарах в Зангиате, в реанимации… Поэтому Gilead рекомендует применение лекарства до 10 дней, если после первых пяти дней нет улучшения», — сказал он.

Со ссылкой на представителей COVID-центров в Узэкспоцентре и на «Пахтакоре», а также Зангиатинскую больницу Азиз Саипов заявил, что «количество койко-дней и смертность сократились». При этом точную статистику он не привел.

«Мы надеемся, что Минздрав даст какое-то заявление по этому поводу. Европейская медицинская организация обратилась в ВОЗ, чтобы там дали разъяснения и информацию к своему заявлению. Потому что они тоже удивлены заявлением», — отметил начальник отдела маркетинга и продаж.

Азиз Саипов заявил, что Jurabek Laboratories принимала участие в отборе предложений O’zmedimpeks на приобретение противовирусного препарата и выиграла за счет «самого дешевого предложения по цене».

Согласно данным приложения по поиску лекарств Arzon Apteka, в Ташкенте стоимость «Ремдесса» в аптеках Jurabek Laboratories варьируется от 550 тысяч до 683 тысяч сумов, тогда как Минздрав закупил по 307,5 тысячи сумов.

«Есть коммерческие и тендерные цены. Например, коммерческие цена в аптеках составляют 550 тысяч сумов, это дешевле, чем импортные аналоги. Почему тендерные цены ниже? Во время тендеров мы получаем предоплату за большую партию, в связи с чем мы можем также заказать сырье у нашего поставщиков в большем объеме, за что они предоставляют скидку. Что касается коммерческих цен, то здесь для покупки сырья мы берем кредит в банке, привозим сырье понемногу, что влияет на расходы и итоговую себестоимость», — пояснил Азиз Саипов.