Минфин объявил параметры нового бюджета на 2021 год. Главное — расходы планируется увеличить на 11%. Цифрах относительно ВВП выглядит также прилично — с 20,1% до 24%. При этом казна примет денег только на 7% больше, чем ожидается в этом году.

Рост бюджетных доходов, предполагают наши денежные власти, будет традиционное обеспечиваться налогами на добавленную стоимость, прибыль и на доходы физических лиц. Наибольший прирост доходов — почти в 1,4 раза — ожидается по НДС за счет расширения списка его плательщиков.

В чем смысл увеличения расходной части в период пандемии? Власти поясняют: выполним все, что обещали, и даже больше. Особенно в социальной сфере. В первую очередь, за счет рост трат на здравоохранение — с 19% до 23% всех бюджетных расходов и на образование — с 31,2% до 40%. Шаг очень важный — особенно в год планируемых президентских выборов. Но и экономическая цель тоже особенная — такие госрасходы компенсируют пока еще слабый частный спрос. Маховик локдауна замедлит движение, затем может двинуться в обратную сторону.

Главное сейчас не «расплескать» эти огромные средства. Как говорится, «нет худа без добра» — спасибо коронавирусу за убедительный довод в пользу программ по борьбе с бедностью, реформированию медицины, образования.

Такое возможно. Правда, нужно очень сильно постараться. Начнем с курса сума. Чем ниже валютный курс, тем хуже импортерам. Для отечественных предпринимателей — хороший шанс. К тому же в следующем году нас ждет дальнейшая унификация акцизов на импорт и товары местных производителей. Чем ниже валютный курс, тем лучше экспортерам. Ресурс для властей очень известный, а в периоды кризисов — практически единственный.

«Доходы бюджета во многом будут зависеть от экономической ситуации на предприятиях, которые являются крупными налогоплательщиками», — совершенно справедливо замечает Минфин. Таковых у нас набралось около 20 компаний и предприятий. Они должны обеспечить почти 50% общих поступлений в бюджет. Наибольшую лепту вносят Навоийский и Алмалыкский ГМК, а также наш нефтегазовый сектор. Вечные тяжеловозы отечественной экономики. Уходящий год сложился для них противоречиво — рынки меди и газа просели, зато золотодобытчики были в ударе.

Для двух горно-металлургических комплексов правительство даже решило снизить налог на недра — с 20% до 15%. Теперь важно, как они распорядятся сэкономленными средствами. Модернизацию из категории «потому что нужно» необходимо перевести в область практической политики. Потому что с рынка мы по-прежнему получаем серьезный сигнал — никак не можем слезть с сырьевой иглы. Сейчас вроде бы проскочили. Но нынешний спад не последний. Сюда еще можно добавить всевозможные выкрутасы рынка, да и технический прогресс требует новаций в производство. Модернизация не должна стать очередным популярным лозунгом.

Главная дилемма опять все та же — оставлять национальную валюту рынку или пытаться активно, как в этом году, регулировать спрос и предложение с помощью продажи золота. Удачно получалось, но все-таки с резервами нужно поаккуратнее. ЦБ успешно выполнил свою работу на этом этапе.

Минфин также вложил большую лепту — разместил на международном рынке первые евробонды в сумах. Если ориентироваться на этот выпуск, то сум в ближайший год ждут колебания в пределах 10%. Это не очень много. Склонен верить зарубежным покупателям наших суммовых облигаций. Потому что банкиры и инвесторы рискуют не местом на диване, а своим кошельком.

Самое время идти дальше на нашем денежном рынке — сделать кредиты более доступными. Решение предстоит ответственное. Потому что одновременное симулирование рынка деньгами и сдерживание инфляции требует от властей балансировки на канате. Хотелось бы увидеть искусное исполнение трюка.

Бюджет-2021 также, как и его предшественники, пытается сдержать инфляцию. В этом году правительство обещает уложиться в 11%. И вполне может преуспеть. «Спад экономической активности, повышенный спрос на продовольственные товары и товары первой необходимости, рост кредитных вложений и объем денежной массы, девальвация национальной валюты» — все это Минфин указывает в списке главных причин сдерживания роста цен.

А вот как быть в последующие два года, когда монетарные власти будут пытаться удержать инфляцию на уровне 8−11%, пока не очень понятно. Единственным важным ориентиром для ценового торможения остаются замороженные тарифы на энергоресурсы. В период спада предприниматель готов на все. Даже продавать по дешевке, хотя бы что-то заработать. Но когда кризис начнет уходить, рост цен возобновится.

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