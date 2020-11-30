Министерство финансов прогнозирует рост ВВП страны в 2021 году на уровне 5,1% против 1−1,5%, ожидаемых по итогам 2020 года. Эти цифры представлены в проекте государственного бюджета и основных макроэкономических показателей Узбекистана на 2021 год «Бюджет для граждан», опубликованном в Telegram-канале Минфина.

Финансовое ведомство уточнило, что в своем прогнозе учитывает сохраняющуюся высокую неопределенность из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Но при этом Минфин отмечает, что предусматривается постепенное улучшение ситуации с пандемией. «Прогнозируется, что экономическая активность и совокупный спрос в стране приблизятся к докризисному уровню к концу 2021 года», — говорится в проекте. В 2019 году ВВП вырос на 5,5%. В 2020 году Минфин прогнозирует рост экономики страны на 1−1,5%.

Рост промышленного производства в будущем году прогнозируется на 5,8% против 1,1−1,6%, ожидаемых в этом году, производства сельхозпродукции — должен сохраниться на ожидаемом уровне этого года — на 2,7%.

«В 2021—2023 годах прогнозируется постепенное восстановление темпов роста отраслей экономики до докризисных значений», — отмечается в «Бюджете для граждан».

Уровень инфляции, по расчетам Минфина, по итогам будущего года удержится в пределах 9−10% по сравнению с 11−11,5%, ожидаемыми в 2020 году.

Напомним, в октябре Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал снижение ВВП Узбекистана в этом году на 2% из-за влияния пандемии коронавируса и рост экономики на 4,5% в 2021 году за счет восстановления экспорта и внутреннего спроса.

Всемирный банк дает прогноз по росту ВВП страны в 2020 году в 0,8% и ожидает, что он вырастет до 5% в следующем году, если карантин не будет введен повторно.

В «Бюджете для граждан» Минфин поясняет: негативные последствия пандемии COVID-19 — ухудшение эпидемиологической обстановки и снижение экономической

активности на фоне введения карантина — потребовали принятия оперативных мер по смягчению налогово-бюджетной политики и существенного увеличения расходов на здравоохранение и социальную поддержку населения.

Как следствие, на фоне существенного замедления экономического роста наблюдается увеличение бюджетного дефицита и объема внешнего долга, обусловленного привлечением дополнительных внешних заимствований. «В сложившихся условиях прогнозирование бюджета на 2021 год осуществлялось с учетом сохраняющейся неопределенности», — говорится в проекте госбюджета.

В 2021 году, сообщает Минфин, с учетом ожидаемого восстановления экономической активности, а также изменений в налоговой политике прогнозируется рост поступлений. Расходы же сохранят свою социальную направленность, финансовое ведомство связывает это с поддержкой наиболее уязвимых слоев населения в период выхода из пандемии. В бюджете предусматриваются средства и на продолжение запланированных реформ.

В условиях постепенного восстановления экономики и роста доходов бюджета в 2021 году прогнозируется дефицит государственного бюджета и государственных целевых фондов 2,5% к ВВП, отмечает Минфин.

«Бюджет для граждан» подготовлен в рамках совместного проекта Минфина и ПРООН «Финансирование устойчивого развития в Узбекистане».