Министерство финансов Узбекистана провело размещение двух траншей суверенных международных облигаций (евробондов) на общую сумму 750 млн долларов на Лондонской фондовой бирже, сообщила пресс-служба Минфина.

Изначально организаторы выпуска ориентировали евробонды на доходность 4,25% и 15,25% годовых, однако в ходе подписки она снижалась.

В 9:00 по лондонскому времени книга заявок была объявлена открытой. Объем заявок на евробонды в долларах и сумах за два часа составил 1,6 млрд долларов и 1,9 трлн сумов соответственно.

«Исходя из объема сформированных заказов и анализа финансовых консультантов-андеррайтеров, в 13:00 по лондонскому времени процентные ставки по облигациям в долларах и сумах были снижены до 3,875% и 14,75% соответственно. С открытием рынков США заказы продолжили расти, достигнув максимального значения в 3,8 млрд долларов и 5 трлн сумов соответственно, что создало возможность снова снизить процентные ставки», — говорится в сообщении.

По итогам торгов долларовый транш на 555 млн долларов с доходностью 3,7% годовых был выпущен сроком на 10 лет (срок погашения — 25 ноября 2030 года). Деноминированные в сумах евробонды на 2 трлн сумов с доходностью 14,5% годовых размещены на 3 года (25 ноября 2023 года).





Выпуск международных облигаций в национальной валюте послужит снижению валютных рисков, а также заложит основу для привлечения в будущем международных инвесторов на внутренний финансовый рынок, включая на рынок государственных казначейских облигаций, считает Минфин.

«Впервые в истории Узбекистана суверенные облигации в национальной валюте — на сумму 2 трлн сумов были размещены на международных финансовых рынках. Пусть это достижение станет для узбекского сума смелым шагом к тому, чтобы найти свое место на финансовых рынках», — написал министр финансов Тимур Ишметов у себя в Twitter.

Средства от размещения евробондов пойдут на покрытие бюджетного дефицита, а также финансирование ряд проектов, которые будут реализованы в 2021 году для устойчивого развития Узбекистана.

Первые в своей истории 5- и 10-летние евробонды на общую сумму в 1 млрд долларов Узбекистан разместил в феврале прошлого года. Размещение также произошло на Лондонской фондовой бирже, выпуск был разделен на два транша по 500 млн долларов с погашением в 2024 и 2029 годах и доходностью 4,75% и 5,375% годовых. Минфин отмечал, что тогда после открытия торгов объем заказов (спрос) превысил 8,5 млрд долларов, тогда как Узбекистан размещал не более 1 млрд долларов.

Тогда средства, поступившие от размещения, были направлены на депозитные счета коммерческих банков, а также на ссуду в качестве долга «Агробанку» и ссуду Навоийскому горно-металлургическому комбинату.

Еврооблигация — долгосрочные ценные бумаги в валюте, иностранной для эмитента. Евробонды выпускают международные организации, правительства, крупные корпорации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет. Через определенное время должен произойти обратный выкуп. Несмотря на приставку «евро» (первые такие ценные бумаги появились в Европе), сегодня их выпускают на разных рынках в разной валюте.