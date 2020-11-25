Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября встречался с медицинскими работниками и педагогами в Ташкенте. На встрече глава государства отметил, что граждане недовольны системой образования и здравоохранения. Он также выразил недовольство методами работы директоров школ и руководителей поликлиник.
«В Ташкенте есть академия для образования и медицины? Есть. Во-вторых, в Ташкенте есть почти 60 республиканских медицинских учреждений? Есть. В Ташкенте есть 150 больниц и семейных поликлиник, в хорошем ли, плохом ли состоянии? Есть. Мы работаем с вами вот уже почти 3,5 года, за это время были ли люди удовлетворены чем-то в сфере медицины? Во-вторых, пользуемся ли мы на практике величием, возможностями этой академии, учреждений, чтобы люди были довольны по сравнению с Сырдарьей или Наманганом, либо Ташкентской областью? Я думаю, что на этот вопрос нет положительного ответа», — сказал он (цитата по репортажу телеканала «Узбекистан 24»).
Шавкат Мирзиёев спросил у педагогов и медицинских работников, как они планируют меняться и смогут ли они удовлетворить потребности 3,5-миллионного населения столицы.
«Вышло постановление, сменили министра, поставил начальником управления человека, которому я доверяю, меняем систему. Когда будет результат в Ташкенте? Теперь вы — исполнители. У вас есть клятва [Гиппократу]. В других сферах клятвы нет. Сможете ли соответствовать этой клятве? Я верю, что сможете. Что от меня требуется? Как вы можете изменить свой метод работы?» — задался вопросом президент.
Глава государства вновь заявил, что медицинские работники, как и учителя, должны получать зарплату в размере 1000 долларов.
«У нас большие планы. Я говорю, что простой учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить своих детей, внуков?» — сказал он и добавил: «Сможем ли мы это сделать? Сможем. Нужны мир, благополучие, взаимопонимание».
Шавкат Мирзиёев продолжил: в Ташкенте работает 23 тысячи учителей, при этом есть 500 вакантных мест в системе народного образования. Почти столько же — 498 вакантных мест — имеется в сфере здравоохранения.
«Говорим, что нужна работа, но вот в двух сферах 1000 мест остаются вакантными. Почему? Бюрократия. У вас нет свободы. Как мы можем совершенствовать эти две системы, чтобы дать и свободу, и ответственность?» — спросил глава государства.
Президент также сравнил работу главврачей в частной и государственной поликлиниках. По его словам, руководитель частной больницы работает как менеджер и у него практически нет свободного времени.
«Если появятся 5 свободных минут, он читает новости… стремится к знаниям. В государственных больницах главврач приходит в 9:00, уходит в 17:00. Что делает полезного директор школы с 9:00 до 18:00, что входит в КПД (коэффициент полезного действия — ред.)? Какой КПД у медицинского сотрудника? Не все же одинаковые. Есть хорошие и плохие. Мы же можем взять хорошее и обучить плохого? Можем», — сказал он.
В марте 2019 году министр народного образования Шерзод Шерматов рассказывал, что президент неоднократно отмечал, что не успокоится, пока не повысит заработную плату учителей до 1000 долларов.
外人
.. как это все же знаково!, повысить зарплаты учителей, до тех же 1000$, обещали еще в начале прошлого года, за прошедший год это выполнили?, нет! О_о..