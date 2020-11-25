Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 ноября встречался с медицинскими работниками и педагогами в Ташкенте. На встрече глава государства отметил, что граждане недовольны системой образования и здравоохранения. Он также выразил недовольство методами работы директоров школ и руководителей поликлиник.

«В Ташкенте есть академия для образования и медицины? Есть. Во-вторых, в Ташкенте есть почти 60 республиканских медицинских учреждений? Есть. В Ташкенте есть 150 больниц и семейных поликлиник, в хорошем ли, плохом ли состоянии? Есть. Мы работаем с вами вот уже почти 3,5 года, за это время были ли люди удовлетворены чем-то в сфере медицины? Во-вторых, пользуемся ли мы на практике величием, возможностями этой академии, учреждений, чтобы люди были довольны по сравнению с Сырдарьей или Наманганом, либо Ташкентской областью? Я думаю, что на этот вопрос нет положительного ответа», — сказал он (цитата по репортажу телеканала «Узбекистан 24»).

Шавкат Мирзиёев спросил у педагогов и медицинских работников, как они планируют меняться и смогут ли они удовлетворить потребности 3,5-миллионного населения столицы.

«Вышло постановление, сменили министра, поставил начальником управления человека, которому я доверяю, меняем систему. Когда будет результат в Ташкенте? Теперь вы — исполнители. У вас есть клятва [Гиппократу]. В других сферах клятвы нет. Сможете ли соответствовать этой клятве? Я верю, что сможете. Что от меня требуется? Как вы можете изменить свой метод работы?» — задался вопросом президент.





Глава государства вновь заявил, что медицинские работники, как и учителя, должны получать зарплату в размере 1000 долларов.

«У нас большие планы. Я говорю, что простой учитель не должен приходить на работу, если не будет получать 1000 долларов. Такая же ситуация с врачом. Если врач не получает 1000 долларов, как он будет завтра кормить своих детей, внуков?» — сказал он и добавил: «Сможем ли мы это сделать? Сможем. Нужны мир, благополучие, взаимопонимание».

Шавкат Мирзиёев продолжил: в Ташкенте работает 23 тысячи учителей, при этом есть 500 вакантных мест в системе народного образования. Почти столько же — 498 вакантных мест — имеется в сфере здравоохранения.

«Говорим, что нужна работа, но вот в двух сферах 1000 мест остаются вакантными. Почему? Бюрократия. У вас нет свободы. Как мы можем совершенствовать эти две системы, чтобы дать и свободу, и ответственность?» — спросил глава государства.

Президент также сравнил работу главврачей в частной и государственной поликлиниках. По его словам, руководитель частной больницы работает как менеджер и у него практически нет свободного времени.

«Если появятся 5 свободных минут, он читает новости… стремится к знаниям. В государственных больницах главврач приходит в 9:00, уходит в 17:00. Что делает полезного директор школы с 9:00 до 18:00, что входит в КПД (коэффициент полезного действия — ред.)? Какой КПД у медицинского сотрудника? Не все же одинаковые. Есть хорошие и плохие. Мы же можем взять хорошее и обучить плохого? Можем», — сказал он.

В марте 2019 году министр народного образования Шерзод Шерматов рассказывал, что президент неоднократно отмечал, что не успокоится, пока не повысит заработную плату учителей до 1000 долларов.