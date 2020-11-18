Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 ноября составил 33,3 млрд долларов, снизившись по сравнению с прошлым месяцем на 105 млн долларов, следует из данных Центрального банка.

Чистые золотовалютные резервы (разница между валовыми резервами и обязательствами в свободно конвертируемой валюте) также снизились на 216 млн долларов и достигли 32,4 млрд долларов.

Золотовалютные резервы сокращаются третий месяц подряд. Центральный банк наращивал резервы и в иностранной валюте и в виде золота с апреля, однако в августе произошла диверсификация запасов за счет продажи золота.

Источник: Центральный банк. Нажмите для увеличения.