Министерство финансов Узбекистана представило 20 наиболее крупных плательщиков. Прогнозируется, что эти компании обеспечат 47,3% общих поступлений в государственный бюджет в 2021 году, следует из проекта «Бюджет для граждан 2021» (PDF).

Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) — 20,1%

Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) — 6,4%

АО «Узбекнефтегаз» — 5,1%

АО «Узтрансгаз» — 3,3%

ПУ LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd — 3,1%

АО «Узбекэнерго» — 2,3%

АО UzBat — 1,7%

АО UzAuto Motors — 1,5%

ИП ООО Unitel (Beeline) — 0,5%

ИП ООО Coscom (Ucell) — 0,5%

АО «Кизилкумцемент» — 0,5%

АО Uztelecom — 0,5%

ООО Uz-Kor Gas Chemical — 0,4%

ООО «Шуртанский газохимический комплекс» — 0,3%

СП ООО «Комбинат Ташкентвино» — 0,3%

Universal Mobile System (Mobiuz) — 0,2%

«Узбекистон темир йуллари» — 0,2%

ООО Tashkent Tobacco — 0,2%

АО «Узметкомбинат» — 0,1%

АО «Ахангаранцемент» — 0,1%

Доходы бюджета все больше зависят от крупных налогоплательщиков. В 2019 году прогнозировалось (PDF), что 20 наиболее крупных налогоплательщиков обеспечат почти 37,5% поступлений.

Тогда, к примеру, доля НГМК составляла 6,8%, АГМК — 3,6%, «Лукойла» — 4,5%, «Узбекнефтегаза» — 5,1%. При этом в списке также присутствовали Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 1%, Бухарский НПЗ — 1,3%, «Шуртаннефтегаз» — 1%, «Муборак нефтегаз» — 1,4%.

В следующем году прогнозируется рост экономики на уровне 5,1%, инфляция ожидается в пределах 9−10%. В Минфине считают, что экономическая активность и совокупный спрос приблизятся к докризисному уровню к концу 2021 года.