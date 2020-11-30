Министерство финансов Узбекистана представило 20 наиболее крупных плательщиков. Прогнозируется, что эти компании обеспечат 47,3% общих поступлений в государственный бюджет в 2021 году, следует из проекта «Бюджет для граждан 2021» (PDF).
- Навоийский горно-металлургический комбинат (НГМК) — 20,1%
- Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) — 6,4%
- АО «Узбекнефтегаз» — 5,1%
- АО «Узтрансгаз» — 3,3%
- ПУ LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd — 3,1%
- АО «Узбекэнерго» — 2,3%
- АО UzBat — 1,7%
- АО UzAuto Motors — 1,5%
- ИП ООО Unitel (Beeline) — 0,5%
- ИП ООО Coscom (Ucell) — 0,5%
- АО «Кизилкумцемент» — 0,5%
- АО Uztelecom — 0,5%
- ООО Uz-Kor Gas Chemical — 0,4%
- ООО «Шуртанский газохимический комплекс» — 0,3%
- СП ООО «Комбинат Ташкентвино» — 0,3%
- Universal Mobile System (Mobiuz) — 0,2%
- «Узбекистон темир йуллари» — 0,2%
- ООО Tashkent Tobacco — 0,2%
- АО «Узметкомбинат» — 0,1%
- АО «Ахангаранцемент» — 0,1%
Доходы бюджета все больше зависят от крупных налогоплательщиков. В 2019 году прогнозировалось (PDF), что 20 наиболее крупных налогоплательщиков обеспечат почти 37,5% поступлений.
Тогда, к примеру, доля НГМК составляла 6,8%, АГМК — 3,6%, «Лукойла» — 4,5%, «Узбекнефтегаза» — 5,1%. При этом в списке также присутствовали Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 1%, Бухарский НПЗ — 1,3%, «Шуртаннефтегаз» — 1%, «Муборак нефтегаз» — 1,4%.
В следующем году прогнозируется рост экономики на уровне 5,1%, инфляция ожидается в пределах 9−10%. В Минфине считают, что экономическая активность и совокупный спрос приблизятся к докризисному уровню к концу 2021 года.