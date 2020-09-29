Общенациональное движение «Юксалиш» указало на рост уровня недоверия граждан к власти и вопросы, связанные с эффективностью принимаемых мер для борьбы с коронавирусом в Узбекистане. «Газета.uz» публикует заявление организации.

Прошло больше полугода с момента обнаружения в Узбекистане первого случая инфицирования коронавирусной инфекцией. За это время дважды вводились жесткие ограничительные меры, чтобы дать системе здравоохранения подготовиться, в оперативном режиме введены в строй медучреждения, мобилизованы медработники.

Однако наряду с достигнутыми результатами в этом направлении среди общественности все чаще поднимаются вопросы, связанные с эффективностью принимаемых мер, среди граждан растет уровень недоверия к принимаемым решениям. Возникает ряд резонных вопросов:

Во-первых, насколько достоверна статистика о случаях инфицирования COVID-19 и смертности?

Конечно, ежедневно публикуются сведения о эпидемиологической обстановке в стране. Так, по состоянию на 29 сентября (10:00), как сообщило Министерство здравоохранения, зафиксировано 56068 случаев заражения. Около 52 466 (94 процентов) из них выздоровело. На лечении в медучреждениях находятся 3139 больных.

При этом не уточняется, сколько больных коронавирусом получают лечение на дому. Если пациентов всего 3139, почему все еще поступают сведения о том, что не хватает койко-мест, экстренно создаются новые места? К примеру, только в Ташкенте планируется организовать дополнительно еще 10 тысяч койко-мест.

Кроме того, Министерство здравоохранения последнюю неделю не дает общую информацию о смертности, ограничиваясь ежедневной сводкой. Но эти и данные не вызывают у граждан доверия.

Не ясна ситуация и со статистикой по пневмонии, смертности от нее. Тогда как ВОЗ призвал страны объединять эти два показателя. К примеру, в Казахстане и Кыргызстане публикуется статистика по смертям от коронавирусной пневмонии и коронавируса.

Во-вторых, обеспечивается ли охват населения тестами на коронавирус, насколько оперативно сообщаются результаты и можно ли им доверять?

В ходе видеоселекторного совещания 15 июля президент поручил мобилизовать имеющиеся возможности для своевременного проведения тестов на коронавирус и получения результатов на следующий день. Однако все еще продолжают поступать жалобы о том, что сложно сдать тест на COVID-19 и своевременно получить ответы.

Недоверие вызывают и сами результаты. Так, на днях посольство Республики Корея в нашей стране сообщило, что у узбекистанцев, вылетающих из Узбекистана и въезжающих в Республику Корея через третьи страны, значительно чаще в сравнении с другими странами выявляется положительный результат теста на COVID-19, несмотря на наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.

При этом отмечается, что некоторые лица подделывают справки с отрицательным результатом тестирования методом ПЦР или преднамеренно подстраивают некорректное проведение теста в клинике для получения справки с отрицательным результатом, либо заражаются в транзитной зоне третьей страны.

В-третьих, какие лица, включая экспертов, входят в состав специального штаба по борьбе с коронавирусом?

Распоряжением президента от 29 января текущего года образована Специальная республиканская комиссия по подготовке Программы мер по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Республике Узбекистан под руководством Премьер-министра. В составе комиссии 25 человек, список которых представлен в приложении к распоряжению. Кроме того, сформирован штаб по борьбе с коронавирусом, однако, кто в него входит — неизвестно.

В-четвертых, почему об эпидемиологической ситуации в стране, готовности к очередной волне, мерах по приобретению вакцин сообщает не Специальная республиканская комиссия?

К примеру, такие важные заявления, как готовность Узбекистана ко второй волне, должен звучать как минимум от министра здравоохранения или вице-премьера, ответственного за этот сектор.

В целом, насколько прозрачен процесс принятия решений? Конечно, в подобной экстренной ситуации решения принимаются оперативно. Ни у одного государства нет готового рецепта. Однако, кто понесет ответственность, если очередной «эксперимент» не сработает? Тому пример — дезинфицирующие туннели, препараты, включаемые в протоколы лечения, а затем исключаемые из них.

В период пандемии системе здравоохранения и ряду госструктур руководством страны и гражданами дан карт-бланш, созданы условия для эффективной деятельности, в том числе обеспечивается своевременное финансирование, привлекаются зарубежные эксперты. Однако пока не наблюдается соответствующей отдачи. В связи с этим, общенациональное движение «Юксалиш» призывает:

Специальной республиканской комиссии и Министерству здравоохранения обеспечить полное и объективное информирование граждан о ситуации с распространением COVID-19 в стране. В частности, публиковать ежедневные подробные отчеты с указанием точных показателей и очагов распространения коронавирусной инфекции, лиц, проходящих лечение на дому, количество смертельных исходов. Объединить случаи пневмонии, вызванной COVID-19, и случаи коронавирусной инфекции в единую статистику, в том числе случаи заражения и летальных исходов от атипичной пневмонии. Предоставить общественности полный список членов штаба по борьбе с коронавирусом. Обеспечить участие в брифингах и пресс-конференциях, направленных на информирование граждан об эпидемиологической ситуации, компетентных лиц на уровне руководства министерств и ведомств, членов Специальной республиканской комиссии.

Считаем, что закрытость, замалчивание и двусмысленность становятся факторами распространения паники, домыслов, увеличения фейков в информационном пространстве, в конечном итоге приводят к росту недоверия граждан к власти. Президент уже предупреждал хокимов и руководителей, что попытки скрыть реальные цифры по заражению коронавирусом повлекут ответственность вплоть до уголовной. Достоверная, объективная и оперативная информация позволит гражданам принимать обоснованные решения и со всей ответственностью подходит к охране собственного и здоровья окружающих.

Сегодня Узбекистан, как и весь мир, проходит испытание коронавирусом. Беспечность в условиях пандемии может привести к трагедии. Поэтому мы призываем соотечественников сохранять бдительность, соблюдать меры предосторожности, не забывать о правилах санитарии и гигиены, придерживаться социального дистанцирования.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%, Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%. Редакция с 9 сентября направила несколько запросов в пресс-службу Министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать причины роста смертности, но не получила ответы.

Порядок учета погибших в официальной статистике также вызывает вопросы. «Газета.uz» писала, что вице-премьер Уктам Барноев, который проживал в Ташкенте, но скончался в Германии, где проходил лечение, был включен в статистику смертности COVID-19 по столице. При этом бывший и. о. хокима Бухарской области Карим Камалов, скончавшийся от осложнений коронавируса, был также включен в статистику смертности по Ташкенту, где он проходил лечение, а не по Бухарской области, где он проживал.

После материала Daryo.uz о «выздоровлении» пациентов за 2−3 дня Минздрав перестал публиковать подробную статистику по регионам. Ранее перестали указывать пол, возраст, инициалы и место проживания (лечения) умерших. «Газета.uz» также указывала, что Минздрав не ведет статистику пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение дома, а также не учитывает случаи пневмонии.