Официальная статистика по коронавирусу, публикуемая Министерством здравоохранения Узбекистана, может быть ложной. Министерство перестало давать развернутую статистику по регионам, а ранее — указывать пол, возраст, инициалы имен и место проживания (лечения) умерших пациентов с COVID-19.

Уже несколько месяцев Минздрав публикует статистическую информацию трижды в день — в 10:00, после 17:00 и примерно в 23:30. Утром 21 сентября министерство сообщило о смерти двух пациентов с коронавирусом — 65-летней З. Ч. и 46-летнего Х. И. из Ташкента. Днем того же дня в статистике смертности были 62-летний Х. Ш. и 31-летний С. Б. из столицы. А вечером было сообщено о смерти одной женщины — без указания инициалов, возраста и места проживания. В развернутой статистике по регионам за этот день можно увидеть, что прибавилась одна смерть в Ташкентской области.

22 сентября утром Минздрав опубликовал информацию о двух умерших, указав только их пол, днем — просто количество умерших, а вечером данных об умерших не было. По итогам дня также не была опубликована таблица со статистикой в разрезе регионов, где обычно указываются количество выявленных случаев, число выздоровевших и умерших.

Этим изменениям предшествовала публикация издания Daryo.uz, которое проанализировало официальную статистику и выяснило, что «пациенты с коронавирусом в Ташкентской области выздоравливают в течение 2−3 дней».





Согласно таблице Минздрава по состоянию на 23:30 21 сентября, в Ташкентской области было зарегистрировано 9761 человек, инфицированный коронавирусом, 9210 выздоровевших и 67 умерших. Число пациентов, которые продолжают получать лечение, составляло 484.

18 сентября в области было выявлено 123 случая заражения, 19 сентября — 122, 20 сентября — 121, 21 сентября — 131, всего за четыре дня — 497. За этот период официально сообщено о 8 скончавшихся.

«Если отнять от выявленных случаев (497) число умерших (8), получится 489. С учетом того, что 484 человека продолжают лечение, из расчетов выходит, что до 18 сентября все пациенты с коронавирусом выздоровели, а минимум 5 пациентов, заразившиеся за последние четыре дня, также успели выздороветь. Если представить, что первые пациенты выздоровели раньше всех, то эти 5 пациентов, у которых выявили заболевание 18 сентября, выздоровели спустя 3 дня», — пишет Daryo.uz.

Аналогичные расчеты с 14 по 18 сентября, с 11 по 14 сентября и с 9 по 12 сентября также показывают, что пациенты выздоравливают за три дня или раньше. Приведены также примеры выздоровления 100 пациентов за два дня. Сообщается, что такая тенденция наблюдается с августа. «Газете.uz» не удалось связаться с пресс-службой Минздрава для получения комментария.

Издание полагает, что такое быстрое выздоровление пациентов является либо чудом, либо фальсификацией статистики.

В апреле член штаба по коронавирусу, профессор Хабибулла Акилов сообщал, что для выздоровления от COVID-19 требуется в среднем 10−15 дней, при тяжелых случаях — около месяца.

В начале сентября прокурор Чирчика, комментируя уголовное дело в отношении главного врача Ташкентской областной инфекционной больницы Гульжахон Юлдашевой, сообщил, что в истории болезни анестезиолога-реаниматолога Фарруха Рустамова, умершего в начале августа, «содержались ложные сведения о том, что пациент полностью выздоровел от COVID-19».

Порядок учета погибших в официальной статистике также вызывает вопросы. «Газета.uz» писала, что вице-премьер Уктам Барноев, который проживал в Ташкенте, но скончался в Германии, где проходил лечение, был включен в статистику смертности COVID-19 по столице. При этом бывший и. о. хокима Бухарской области Карим Камалов, скончавшийся от осложнений коронавируса, был также включен в статистику смертности по Ташкенту, где он проходил лечение, а не по Бухарской области, где он проживал.

Более того, Минздрав до сих пор не учитывает число пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, а также не включает в статистику больных пневмонией.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что июльский показатель смертности в Узбекистане превысил средний уровень для этого месяца за предыдущие четыре года на 26,4%, в Ташкенте — почти на 166%, Ташкентской области — на 43,8%, в Навоийской области — на 51,7%. Редакция с 9 сентября направила несколько запросов в пресс-службу Министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать причины роста смертности, но не получила ответы.