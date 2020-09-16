Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом использование дезинфекционных туннелей на входах в здания и другие объекты запрещено. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана Фуркат Санаев.

Он подчеркнул, что решение принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения.

В начале сентября Минздрав назвал дезинфекционные туннели самой бесполезной мерой в борьбе с коронавирусной инфекцией, подчеркнув, что они не только малоэффективны, но и вредны.

Директор Республиканского научно-специализированного аллергологического центра, доктор медицинских наук, профессор Ильмира Разикова отмечала, что растворы хлора, используемые в дезинфекционных туннелях, могут оказать «опасное воздействие на организм человека».

Чуть позже член штаба по борьбе с коронавирусом, эпидемиолог Рустам Икрамов выступил в защиту туннелей, отметив, что их необходимо продолжать использовать в качестве вспомогательного средства. В частности, он связал снижение количества острых кишечных инфекционных заболеваний и вирусного гепатита А в стране именно с использованием дезинфекционных туннелей.

Всемирная организация здравоохранения еще в мае заявляла, что распыление дезинфицирующих средств на улицах и в закрытых помещениях в случае COVID-19 неэффективно. Более того, такой метод может вызвать повреждение глаз, раздражение дыхательных путей или кожи, отмечала организация.

Во время первого карантина весной дезинфекция улиц проводилась в том числе с помощью таких машин. Фото: «Газета.uz».

«Газете.uz» известны случаи, когда специальные транспортные средства, привлеченные для дезинфекции улиц, распыляли растворы прямо на прохожих.