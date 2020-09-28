Посольство Республики Корея в Узбекистане с 24 сентября вводит систему консульской проверки для подтверждения справок ПЦР-тестирования на коронавирус и меняет список лабораторий, сообщила пресс-служба посольства.

Граждане, планирующие въехать в Республику Корея из Узбекистана (включая транзитных пассажиров), по прилете должны предъявить справку с отрицательным результатом теста (дата проведения теста должна быть в течение 48 часов до даты вылета) на COVID-19 методом ПЦР, полученную в одобренной посольством клинике.

В настоящий момент посадка на чартерные рейсы, отправляющихся из Ташкента, разрешена только гражданам Республики Корея и членам их семей (гражданам Узбекистана). Однако многие узбекские граждане, имеющие действующую визу, прибывают на территорию Республики Корея из третьих стран, говорится в сообщении.

По данным посольства, у узбекистанцев, вылетающих из Узбекистана и въезжающих в Республику Корея через третьи страны, значительно чаще в сравнении с другими странами выявляется положительный результат теста на COVID-19, несмотря на наличие справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Как сообщили южнокорейские СМИ, среди 421 иностранного гражданина со справкой, въехавших из Узбекистана, у 52 (12,4%) был подтвержден COVID-19.

«Это показывает, что некоторые лица подделывают справки с отрицательным результатом тестирования методом ПЦР или преднамеренно подстраивают некорректное проведение теста в клинике для получения справки с отрицательным результатом, либо заражаются в транзитной зоне третьей страны. В связи с этим по прилете в Республику Корея обнаруживается большое количество случаев положительного результата теста на COVID-19», — отмечается в сообщении посольства.

Посольство просит учитывать, что фальсификация справки с отрицательным результатом ПЦР-теста или получение справки недобросовестным путем для въезда в Республику Корея влечет наказание в виде уголовной ответственности (тюремное заключение сроком до 1 года или штраф в размере до 10 млн вон — 8500 долларов), а также принудительной депортации (включая запрет на въезд).

Отмечается, что в случае непрерывного выявления числа инфицированных COVID-19 среди лиц, въезжающих в Республику Корея из Узбекистана, возможно рассмотрение вопроса о введении строгих карантинных мер вплоть до ограничения въезда в страну из Узбекистана.

С 24 сентября лаборатория Swiss Lab исключена из списка, одобренного посольством. В настоящее время признаются результаты Korea №1 Laboratory, находящейся по улице Янги Куйлюк 1А на массиве Куйлюк-5 в Мирабадском районе Ташкента.

На момент публикации в Южной Корее официально зарегистрирован 23661 случай коронавируса, выздоровело 21292 человек, умерло 406.