23 сентября в Узбекистане зарегистрировано 590 случаев коронавируса (днем ранее — 598, 21 сентября — 619), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана. Общее количество случаев в официальной статистике достигло 53447.

Ранее «Газета.uz» писала, что официальная статистика по коронавирусу, публикуемая Минздравом, может быть ложной. Министерство перестало давать развернутую статистику по регионам, а также указывать пол, возраст, инициалы имен и место проживания (лечения) умерших пациентов с COVID-19.

В среду было сообщено о смерти 2 человек снова без указания базовой информации.

Число вылечившихся в стационарных условиях увеличилось за день на 608 и достигло 49832 человека (93%). Из 3171 пациента, который в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 632 находятся в тяжелом, а 294 — крайне тяжелом состоянии.

Статистика за 23 сентября без раздела смертности. Источник: Минздрав.

А вот как она выглядела за 21 сентября. Источник: Минздрав.