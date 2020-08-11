По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева список нуждающихся в материальной помощи и поддержке «темир дафтар» («железная тетрадь») будет расширен, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

Ожидается, что единовременную материальную помощь получат еще свыше 150 тысяч семей, для этого из госбюджета дополнительно выделят более 300 млрд сумов.

Указом президента от 30 июля предусмотрено выделение разовых выплат свыше 400 тысячам семей, членами которых являются более 1,7 миллиона человека. Общая сумма выплат составит 380 млрд сумов.

На одного человека приходится по 220 тысяч сумов. «Если в семье двое, то 440 тысяч сумов, если трое — 660 тысяч сумов и так далее», — объясняли ранее в Министерстве экономического развития и сокращения бедности.

Список «темир дафтар» формируется председателями махаллей и представителями секторов путем подомового обхода граждан и изучения их материально-бытовых условий, нуждающиеся вносятся в базу данных.

В список входят следующие категории семей:

нетрудоспособные лица с инвалидностью и хроническими заболеваниями;

одинокие престарелые, вдовы (вдовцы) и нуждающиеся в постороннем уходе;

семьи с пятью и более детьми;

потерявшие источник дохода из-за карантинных мер;

уязвимые, бедные и нуждающиеся в материальной помощи семьи.

Помимо материальной помощи, семьям из списка оказывается содействие в трудоустройстве и занятии предпринимательством.

Граждане исключаются из «темир дафтар» на основе рекомендации руководителя сектора (хоким, прокурор, начальники ОВД и ГНИ), а также письменного обращения главы семьи после утверждения районным (городским) кенгашем народных депутатов.

Ранее первый заместитель министра по экономическому развитию и сокращению бедности Акмалхон Ортиков сообщал, куда обращаться тем, кто не попал в список нуждающихся.

«Если по какой-то причине они не попали в список, они должны напрямую обращаться к председателю махалли… Если не будет реакции, то надо уточнить, к какому сектору относится эта махалля. Районы разделены на четыре сектора между хокимом, прокурором, начальником ОВД и начальником налоговой инспекции. Кроме того, при хокимияте организован штаб во главе с первым заместителем хокима по экономическим вопросам», — сказал он.

В преддверии праздника Курбан хайит 150 тысяч семей получили по 1 млн сумов. Кроме того, 234 тысяч семей получили в среднем по 564 тысячи сумов из фонда «Доброта и поддержка».