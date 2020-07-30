Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 июля подписал указ «О дополнительных мерах по материальной поддержке слоев населения, нуждающихся в помощи и социальной защите в период коронавирусной пандемии» (УП-6038), сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно документу, из республиканского бюджета будет выделена единовременная материальная помощь свыше 400 тысячам семей, членами которых являются более 1,7 миллиона человека. Речь идет о гражданах, включенных в списки нуждающихся в материальной помощи и поддержке («темир дафтар» / «железная тетрадь»), сформированные Министерством по поддержке махалли и семьи и ведомствами, ответственными за комплексное социально-экономическое развитие регионов.

Министерству экономического развития и сокращения бедности, Министерству финансов и Центральному банку до 15 августа поручено обеспечить доведение денежных средств разовой материальной помощи до семей, включенных в списки.

Сумма помощи составит 380 млрд сумов для финансовой помощи семей, включенных в списки «темир дафтар». Как разъяснили «Газете.uz» в Минфине, на одного члена семьи приходится в среднем 220 тысяч сумов.

«220 тысяч сумов на одного члена семьи. Если в семье двое, то 440 тысяч сумов, если трое — 660 тысяч сумов и так далее. Всего по нашим расчетам мы охватим 400 тысяч семей», — уточнили в министерстве.

Кроме того, на поддержку 150 тысяч нуждающихся семей направят 150 млрд сумов из фонда «Доброта и поддержка» в связи с праздником Курбан хайит (1 млн сумов на семью).

Народным приемным президента совместно со Счетной палатой поручено установить контроль за своевременным и целевым осуществлением разовой выплаты.

Кроме того, как мы сообщали ранее, документом с 1 сентября повышаются пенсии и пособия.

О необходимости поддержки населения в условиях пандемии коронавируса путем прямых выплат денежных средств в марте-апреле писали колумнисты «Газеты.uz» экономисты Бехзод Хошимов и Ботир Кобилов.