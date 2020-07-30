Правительство Узбекистана 29 июля издало распоряжение о выделении в течение двух дней материальной помощи семьям, нуждающимся в социальной защите, сообщило УзА.

Деньги должны быть распределены через фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка»). На эти цели из Антикризисного фонда при Министерстве финансов будет выделено в общей сложности 150 млрд сумов.

В разрезе регионов средства будут распределены следующим образом:

Ташкент — 25 млрд сумов;

Кашкадарьинская область — 20 млрд сумов;

Каракалпакстан — 10 млрд сумов;

Андижанская область — 10 млрд сумов;

Бухарская область — 10 млрд сумов;

Навоийская область — 5 млрд сумов;

Наманганская область — 10 млрд сумов;

Самаркандская область — 10 млрд сумов;

Сурхандарьинская область — 10 млрд сумов;

Ташкентская область — 10 млрд сумов;

Ферганская область — 10 млрд сумов;

Хорезмская область — 10 млрд сумов;

Джизакская область — 5 млрд сумов;

Сырдарьинская область — 5 млрд сумов.

Сколько семей получать помощь и в каком размере, не уточняется. Хокимият Кашкадарьинской области сообщил, что каждая семья (всего 84335 человек) получит по 1 млн сумов.

В июле, когда были объявлены новые карантинные ограничения сроком на 20 дней, Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение поддержать 120 тысяч самых нуждающихся семей. На выдачу им продуктов, лекарств и товаров первой необходимости государство выделило 20 млрд сумов.

О необходимости поддержки населения в условиях пандемии коронавируса путем прямых выплат денежных средств в марте-апреле писали колумнисты «Газеты.uz» экономисты Бехзод Хошимов и Ботир Кобилов.