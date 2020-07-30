Правительство Узбекистана 29 июля издало распоряжение о выделении в течение двух дней материальной помощи семьям, нуждающимся в социальной защите, сообщило УзА.
Деньги должны быть распределены через фонд «Саховат ва кумак» («Доброта и поддержка»). На эти цели из Антикризисного фонда при Министерстве финансов будет выделено в общей сложности 150 млрд сумов.
В разрезе регионов средства будут распределены следующим образом:
- Ташкент — 25 млрд сумов;
- Кашкадарьинская область — 20 млрд сумов;
- Каракалпакстан — 10 млрд сумов;
- Андижанская область — 10 млрд сумов;
- Бухарская область — 10 млрд сумов;
- Навоийская область — 5 млрд сумов;
- Наманганская область — 10 млрд сумов;
- Самаркандская область — 10 млрд сумов;
- Сурхандарьинская область — 10 млрд сумов;
- Ташкентская область — 10 млрд сумов;
- Ферганская область — 10 млрд сумов;
- Хорезмская область — 10 млрд сумов;
- Джизакская область — 5 млрд сумов;
- Сырдарьинская область — 5 млрд сумов.
Сколько семей получать помощь и в каком размере, не уточняется. Хокимият Кашкадарьинской области сообщил, что каждая семья (всего 84335 человек) получит по 1 млн сумов.
В июле, когда были объявлены новые карантинные ограничения сроком на 20 дней, Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение поддержать 120 тысяч самых нуждающихся семей. На выдачу им продуктов, лекарств и товаров первой необходимости государство выделило 20 млрд сумов.
О необходимости поддержки населения в условиях пандемии коронавируса путем прямых выплат денежных средств в марте-апреле писали колумнисты «Газеты.uz» экономисты Бехзод Хошимов и Ботир Кобилов.
евгений анатольевич
У меея семья и трое детей, получим ли мы материальную помощь?
Avaz Franklin
Спасибо большое! Хорошая новость! Очень хорошая!
Isaac Kleiner
делаем ставки сколько на этот раз чиновников поймают на воровстве.
почему нельзя было тупо оформить все беспроцентным кредитом? ведь тогда не получится своровать — кому то ведь придется оплачивать кредит потом и это все всплывет наружу.
выделите кредитную линию в 100млн каждому совершеннолетнему гражданину.
Профессор Преображенский
Интересно, сколько из этих денег реально дойдёт до людей, а не осядет в карманах этих фондов, как это было уже не раз. Прокуратуре надо сейчас работать круглосуточно, дабы ни одна крыса не положила свои лапы на деньги нуждающимся.
Борис Халиков
зачем нужен какой-то фонд, разве не известно, скажем кому в Ташкенте нужно выдать эти 25 млрд? Опять начнуться всякие никому не нужные проблемы. Нужно было сразу определить критерий по которому человек или семья должны получить пособие, и все точка.
Нурсултан Торшаев
а кто определяет, какая семья получит, а как нет?
Алексей Николаевич
Опять не правильная постановка вопроса. К нуждающимся сейчас относятся все, кто не может зарабатывать, кого прикрыли из-за карантина, кого выгнали насильно в неоплачиваемый отпуск и т.д. Все кто остался без работы. Начиная от самозанятых и заканчивая даже медиками, которые работали, например в физиокабинетах, УЗИ. Их тоже почти всех выперли в отпуска. Если человек не может из-за карантина полноценно работать он автоматом переходит в разряд необеспеченных.