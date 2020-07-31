Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Акмалхон Ортиков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz» в ходе онлайн пресс-конференции в пятницу, объяснил, почему правительство Узбекистана решило раздать деньги нуждающимся семьям в наличной форме.

Как мы сообщали ранее, свыше 400 тысяч нуждающихся семей в Узбекистане, членами которых являются более 1,7 миллиона человек, должны получить единовременную материальную помощь в размере 220 тысяч сумов на человека. На это направят 380 млрд сумов.

Кроме того, в преддверии праздника Курбан хайит для 220−250 тысяч семей из госбюджета будет выделено в общей сложности 200 млрд сумов через фонд «Доброта и поддержка».

Акмалхон Ортиков отметил, что изучение состояния нуждающихся семей показало, что в некоторых случаях наблюдались недостатки при доставлении продуктов или лекарств «с точки зрения совести и качества».

«В результате было дано поручение, что после финансирования на уровне областей руководители четырех секторов — хокима области, прокурора области, начальника УВД области и начальника налогового управления области — на основе списков должны взять наличные средства из банков, по своей вертикали распределить руководителям секторов районов и принять участие в этом процессе. То есть мы доверили деньги не младшему кассиру или экономисту какого-то ведомства. Эти деньги были доверены уполномоченным людям государства», — заявил он.

Первый замминистра указал, что ответственные лица на местах будут отчитываться о результатах работы руководителям четырех секторов, а контроль за доставлением денег до адресатов возложен на соответствующие органы.

«Да, [в организации процесса] могут быть некоторые недостатки, но все равно, если кому-то не хватит денег, то предусмотрено дополнительное выделение средств», — сообщил первый замглавы Министерства экономразвития и сокращения бедности.

Пресс-службы хокимиятов областей начали публиковать информацию о раздаче наличных средств населению.

Учкудукский район. Фото: Хокимият Навоийской области.

«На каждом конверте указаны фамилия, имя и отчество главы нуждающейся семьи и размер денежной помощи. [Выдача денег] также будет отражаться в платежной ведомости, то есть будет реализована система двустороннего контроля», — подчеркнул он.

Акмалхон Ортиков заявил, что создается наглядная и прозрачная для всех система при раздаче материальной помощи в 220 тысяч сумов на каждого члена семьи.

«Будут утверждены графики в махаллях с указанием даты и времени, а также здания. Через местные СМИ все это будет объявляться. На основе графиков при участии ответственного за наличные деньги сотрудника банка, руководителя сектора, председателя махалли, с соблюдением карантинных требований эти деньги будут распределяться между нуждающимися семьями. Затем каждая платежная ведомость будет подписана руководителем сектора и принимавшим участие ответственным работником, и по вертикали в вышестоящие структуры будет предоставляться отчет», — рассказал он.

Народным приемным президента совместно со Счетной палатой поручено установить контроль за своевременным и целевым осуществлением разовой выплаты.

Акмалхон Ортиков сообщил, что указом президента 200 млрд сумов направлены в территориальные отделы фонда «Доброта и поддержка» для финансовой поддержки нуждающихся семей в связи с праздником Курбан хайит.

При этом указанные выше 380 млрд сумов выделяются для поддержки нуждающихся людей в рамках смягчения последствий карантина. Единовременную материальную помощь получат более 1,7 миллиона человек, включенных в список нуждающихся «темир дафтар» («железная тетрадь») — по 220 тысяч на каждого члена семьи. Размер финансовой помощи на одного человека рассчитан исходя из спроса на 14 видов товаров первой необходимости (мука, бахчевые, мясо, растительное масло, сахар, яйца, молоко и т. д. ).

«Если брать такую семью из пяти человек, то получается 1,1 млн сумов. И эта сумма также будет выдана в наличной форме. Если эта семья выращивает в своем доме, на приусадебном участке сельскохозяйственную продукцию, мы не должны доставлять им картошку, лук или другие продукты питания. Эти 1,1 млн сумов вручаются им на руки, чтобы они использовали их для своих нужд», — сказал первый замминистра.

О необходимости поддержки населения в условиях пандемии коронавируса путем прямых выплат денежных средств еще в марте-апреле писали колумнисты «Газеты.uz» экономисты Бехзод Хошимов и Ботир Кобилов.

Ботир Кобилов также выступал против выдачи населению товаров первой необходимости вместо выдачи денег. «Поскольку вы элементарно не знаете, что сейчас людям важнее. Кому-то прямо сейчас нужны лекарства, кто-то не потребляет сахар или муку. С точки зрения экономики это было бы нерациональным способом распределения ресурсов. Если выдать деньги, то каждый будет сам решать, куда их направить», — говорит он.

Куда обращаться тем, кто не попал в список

Списки нуждающихся в материальной помощи и поддержке семей «темир дафтар» были сформированы Министерством по поддержке махалли и семьи и ведомствами, ответственными за комплексное социально-экономическое развитие регионов. Акмалхон Ортиков сообщил, что списки были утверждены в апреле в ходе подомового обхода домов в махаллях.

«Куда обращаться тем, кто не попал в список? Если по какой-то причине они не попали в список, они должны напрямую обращаться к председателю махалли… Если не будет реакции, то надо уточнить, к какому сектору относится эта махалля. Районы разделены на четыре сектора между хокимом, прокурором, начальником ОВД и начальником налоговой инспекции. Кроме того, при хокимияте организован штаб во главе с первым заместителем хокима по экономическим вопросам», — сказал он.