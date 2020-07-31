31 июля в Нукусе в возрасте 72 лет скончался председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Муса Тажетдинович Ерниязов, подтвердило УзА. Информацию об этом ранее «Газете.uz» сообщили источники.

В начале июля появились сообщения о том, что Муса Ерниязов проходит лечение от COVID-19. «Газета.uz» 2−3 июля обратилась в Нукусский штаб по борьбе с коронавирусом, Министерство здравоохранения Каракалпакстана и Жокаргы Кенес, где сообщили, что информация не соответствуют действительности.

18 июля Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило диагноз COVID-19 у Мусы Ерниязова и хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова (до этого в приемной хокима также опровергали информацию).

В субботу (25 июля) вечером в Telegram начала распространяться ссылка на новость Repost.uz о смерти председателя Жокаргы Кенеса. Перепечатавшие новость блогеры и главные редакторы изданий Makan.uz и Kruz.uz, а также сайта Kar24.uz, который новость не печатал, были вызваны в прокуратуру Каракалпакстана и отдел внутренних дел Нукуса на «профилактическую беседу». У них изъяли телефоны и ноутбуки.

30 июля директор Республиканского центра эндокринологии Анвар Алимов сообщил «Газете.uz», что Муса Ерниязов находится в тяжелом состоянии в Нукусском филиале Республиканского центра хирургии имени В. Вахидова.

Муса Ерниязов родился 20 декабря 1947 года в Кегейлийском районе Каракалпакстана. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации (по специальности инженер-электрик, 1971), а также Ташкентскую высшую партийную школу (1986).

В разные годы работал министром жилищно-коммунального хозяйства Каракалпакской АССР (1983−1989), постоянным представителем Совета Министров Каракалпакстана при Кабинете Министров Узбекской ССР (1989−1990), управляющим Каракалпакской государственной региональной базой (1990−1996), начальником объединения «Оролбуйи» Совета Министров (1996−1998), заместителем председателя Совета Министров (1998−2000).

Он также занимал должности хокима Чимбайского района Каракалпакстана (2000−2001), затем до мая 2002 года — заместителя председателя Совета Министров. В мае 2002 года был избран председателем Жокаргы Кенгеса, с 29 августа 2002 одновременно стал заместителем председателя Олий Мажлиса Узбекистана.

Четырежды (в 2005, 2010, 2015 и 2020 годах) избирался на пост заместителя председателя Сената Олий Мажлиса.

В конце августа 2019 года ему было присвоено звание «Герой Узбекистана».