Министерство здравоохранения Узбекистана подтвердило выявление коронавируса у председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусы Ерниязова и хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова.

По данным пресс-службы Минздрава, Муса Ерниязов проходит лечение в Нукусе, а Тура Боболов — в Ташкенте.

«На сегодняшний день их состояние оценивается как стабильное. Тактика лечения признана верной, она основана на стандартах, разработанных Всемирной организацией здравоохранения», — говорится в сообщении.

В начале июля появились сообщения о том, что Муса Ерниязов проходит лечение от COVID-19. «Газета.uz» 2 июля обратилась в Нукусский штаб по борьбе с коронавирусом, Министерство здравоохранения Каракалпакстана и в Жокаргы Кенес, где сообщили, что информация не соответствуют действительности.

18 июля «Газета.uz» также получила сообщение о подтвержденном коронавирусе у Туры Боболова, однако в его приемной эту информацию опровергли.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов вместе с группой специалистов посетил Каракалпакстан для ознакомления с профилактическими и эпидемиологическими мероприятиями в регионе.

Минздрав отмечает, что на сегодняшний день в Каракалпакстане зарегистрировано 275 случаев коронавируса, выздоровели 193 пациентов, или 70%. В больницах проходит лечение 81 инфицированный, состояние 9 из них оценивается как тяжелое.

Рабочая группа изучила подходы к лечению пациентов, проверила уровень соблюдения стандартов и протоколов, разработанных Минздравом.

Кроме того, была организована видеоконференция с участием иностранных и местных экспертов и ученых для анализа процесса лечения пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, и внесения в него необходимых изменений. В ней приняли участие директор Европейского общества анестезиологии, директор отделения анестезиологии, интенсивной и противоболевой терапии клиники Франкфуртского университета, доктор медицинских наук, профессор Кай Захаровски (Kai Zacharowski) и специалист по анестезиологии, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи в клинике Франкфуртского университета, доктор медицинских наук Хольгер Неб (Holger Neb).

«Ведущие медицинские специалисты Германии, разработавшие эффективные методы лечения пациентов с коронавирусом, дали необходимые рекомендации для эффективного лечения критически больных пациентов, в результате чего была проведена корректировка лечения», — говорится в сообщении Минздрава.