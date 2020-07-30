Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов (72 года), лечащийся от коронавируса, находится в тяжелом состоянии. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил директор Республиканского центра эндокринологии Анвар Алимов.

«[Он] находится на респираторной терапии, на искусственной вентиляции легких, в режиме положительного давления конца выдоха. Состояние его оценивается как тяжелое», — рассказал глава эндокринологического центра.

Анвар Алимов опроверг сообщения о том, что Мусу Ерниязова вывезли на лечение в Турцию. «Никаких вывозов его в Турцию, либо куда нет. Он находится в Каракалпакстане», — заявил Алимов.

Член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов добавил, что Муса Ерниязов с первого дня лечится в Нукусском филиале Республиканского центра хирургии имени В. Вахидова. За его лечением наблюдают два специалиста из Ташкента и местные врачи.

Напомним, Министерство здравоохранения подтвердило выявление коронавируса у Мусы Ерниязова в середине июля.