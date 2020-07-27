Главные редакторы каракалпакских изданий Makan.uz, Kruz.uz и Kar24.uz были вызваны в прокуратуру после перепечатки новости Repost.uz о смерти председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, вице-спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, сенатора Мусы Ерниязова, который проходит лечение от коронавируса. «Газета.uz» связалась с руководителями сайтов и попыталась разобраться в ситуации.

В субботу (25 июля) вечером в Telegram начала распространяться ссылка на новость сайта Repost.uz о смерти Мусы Ерниязова. Новость была датирована 20 июля, и на главной странице сайта ее не было. Новость перепечатали некоторые блогеры, а также Telegram-каналы изданий Makan.uz и Kruz.uz. Сайт Kar24.uz в своем канале дал опровержение.

Через некоторое время Repost.uz сообщил, что «в результате взлома административной панели была опубликована недостоверная информация». Пресс-службы Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и Министерства здравоохранения Узбекистана также опровергли смерть сенатора.

«У нас Муса Ерниязов „умирает“ 2−3 раза за день»

Лолагул Каллыханова.

Учредитель и главный редактор сайта Makan.uz Лолагул Каллыханова в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» сообщила, что получила новость Repost.uz о смерти Мусы Ерниязова от своего знакомого.

«У нас с 5 июля Муса Ерниязов „умирает“ 2−3 раза за день. При этом о смертях от коронавируса в Каракалпакстане первыми сообщают в Ташкенте, поскольку у нас для журналистов нет доступа. Я доверилась новости этого издания, подумала, что у них наверняка есть информатор, взяла новость и опубликовала у себя на канале, указав ссылку в конце», — рассказала она.

«Потом я обратила внимание, что новость на Repost.uz датирована 20 июля. Я выделила эту дату, сделала скриншот и опубликовала. В тексте я также просила пресс-службу Жокаргы Кенеса внести ясность в эту информацию», — отметила Лолагул Каллыханова.

После получения в Telegram-бот информации о том, что новость удалена, она снова сделала скриншот и опубликовала это в канале. Вскоре последовали опровержения от Repost.uz и Жокаргы Кенеса.





По словам журналистки, «вся эта ситуация происходила с 22:30 до полуночи. Когда я только собиралась лечь спать, мне позвонил главный редактор Kruz.uz Искандар Юсупов и сообщил, что к нему пришли люди и просят его пройти в участок по делу Мусы Ерниязова… А мне до этого звонили с двух неизвестных номеров, но я не ответила из-за того, что уже полночь. Во время разговора он сказал, что уходит. Я подумала, что они идут в Нукусское городское отделение милиции, и собиралась идти туда уже завтра, ожидая повестку», — сказала Лолагул Каллыханова.

Руководитель Makan.uz сообщила, что к ее дому подъехали шесть автомобилей правоохранительных органов, чтобы забрать ее в прокуратуру.

«Наш двор устроен так, что с одной стороны дороги у нас старый дом, с другой — новый. Я спала на тапчане в старом доме. Не прошло 10 минут после звонка Искандара, как у ворот появились шесть автомобилей — Damas и пять легковых машин. Видимо, чтобы я не испугалась, среди сотрудников была и девушка. В машинах было очень много мужчин в зеленой, синей, гражданской формах. Я прошла в свою комнату, чтобы переодеться. В это время мне позвонил знакомый блогер. Я рассказала ему, что меня пытаются вот так забрать на машинах. Я была напугана, поскольку до этого в жизни мне не приходилось с таким сталкиваться. Потом сотрудники ОВД и прокуратуры ворвались в наш дом в обуви, зашли в мою комнату и девушка в гражданской форме вырвала из моих рук телефон», — рассказала она.

Журналистка отмечает, что никто из сотрудников не представился и не предъявил удостоверение. При этом никто не применял силу (не считая изъятия телефона), чтобы отвезти ее в прокуратуру. По ее словам, допрос вел следователь по имени Азиз, который спросил, почему она не уточнила информацию перед публикацией.

Лолагул Каллыханова объяснила, что 5 июля Makan.uz давал опровержение пресс-секретаря Жокаргы Кенеса Байрама Айтмуратова о заражении Мусы Ерниязова коронавирусом. Но 17 июля на видеоселекторном совещании президент сам сообщил о состоянии Мусы Ерниязова, а ближе к вечеру Министерство здравоохранения подтвердило информацию о заражении коронавирусом («Газета.uz» 2 июля также пыталась получить подтверждение этого, но в Нукусском штабе по борьбе с коронавирусом, Министерстве здравоохранения Каракалпакстана и в Жокаргы Кенесе заявляли, что информация не соответствуют действительности).

«Тогда у меня уже не осталось доверия к пресс-секретарю Жокаргы Кенеса. Фейковая новость оказалась фейком — это дискредитировало меня перед читателями… Я написала много новостей о смерти пациентов с коронавирусом в Каракалпакстане. Ко мне поступает информация от источников с сообщениями о смерти брата, сестры, супруга, водителя скорой помощи. Умирают и руководители. Недавно от коронавируса умер директор телерадиокомпании Каракалпакстана Бахытбек Ельманов. Совет Министров Каракалпакстана скрыл информацию об этом», — рассказала она.

Журналистка заявила, что распространение информации в Каракалпакстане «жестко ограничивается».

«У нас так много неправды, из-за того, что это выходит на каракалпакском, узбекский сегмент не знает об этом. Информация в Каракалпакстане жестко ограничивается. Официальной статистике смертности от коронавируса тоже нельзя доверять. Супруг нашей соседки работает могильщиком на кладбище. У него на работе нет времени, чтобы пообедать. Умирает много людей от COVID-19, но всем пишут диагноз пневмония. Поэтому я не стала уточнять это у пресс-службы», — заявила она.

Лолагул Каллыханова считает, что не несет ответственности за публикацию информации, источником которой является Repost.uz.

«Меня попросили разблокировать телефон и при двух свидетелях провели акт сверки и упаковали его в конверт. Почему у меня хотели изъять телефон? Я получила информацию о смерти Мусы Ерниязова через Telegram. Когда меня задержали, другой блогер сразу сообщил, что журналистку Makan.uz и других забрали в прокуратуру. После этого тот человек, отправивший мне информацию, удалил ее. Я сообщила, что дала информацию, открыв новость на сайте Repost.uz. Но она открывалась через внутренний браузер Telegram, а не в Google Chrome, где сохраняется история посещений. Поэтому в истории Telegram это не сохранилось. По этой причине забрали мой телефон, чтобы его проверил специалист, которые разбирается в том», — сказала главный редактор.

Она утверждает, что не видела коллег в прокуратуре, но слышала голос Искандара Юсупова, которого допрашивали в 28-м или 29-м кабинете, а Кумар Бегниязову из Kar24.uz — в 27-м. С ней лично беседовали в 23−24-м кабинете.

«Я записала это у себя в блокноте. Но у меня забрали его и вырвали эти листы, а когда уходила, вернули блокнот», — сообщила она.

Журналистка предупредила прокуратуру, что ее дальнейшие публикации не могут быть удалены, поскольку сайт Makan.uz зарегистрирован официально и имеет свидетельство о регистрации. «Они не имеют права вмешиваться в мою работу», — подчеркнула она.

Лолагул Каллыханова предполагает, что ее телефон был изъят, чтобы вычислить информаторов, которые присылали информацию о погибших пациентах с COVID-19.

«Поэтому, мне кажется, у меня выхватили телефон, чтобы я не успела удалить их контакты», — считает журналистка.

Глава Makan.uz не намерена подавать заявление в прокуратуру, поскольку не хочет, чтобы «ее вывели и заставили публично извиниться через местный телеканал».

«Я не хочу отпускаться так низко перед ними… Я же не оппозиционер, который идет против политики. Мне все равно нужно работать с государственными органами… Я готова ко всему, так как ступила на путь правды, я знаю, что может произойти», — сказала она.

Журналистка отмечает, что провела в прокуратуре четыре часа и вернулась домой к 4:00 утра.

«Меня попросили привезти телефон и ноутбук, сказали, чтобы я не сопротивлялся»





Главный редактор Kruz.uz Искандар Юсупов в беседе с «Газетой.uz» сообщил, что первым новость о смерти Мусы Ерниязова со ссылкой на Repost.uz выпустил Telegram-канал Makan.uz. Журналист тоже решил опубликовать информацию — при этом он указал, что новость имеет дату 20 июля и в тексте попросил пресс-службу Жокаргы Кенеса внести ясность.

«Потому что уже пошли слухи после публикации Repost.uz и Makan.uz. Потом многие начали выходить на нас с вопросами. После мы написали, что Муса Ерниязов не умер со ссылкой на Teleram-канал журналиста Kun.uz Алишера Рузиохунова. Я также переговорил с пресс-секретарем Жокаргы Кенеса, который тоже опроверг информацию. Затем Repost.uz сообщил, что подвергся атаке хакеров. Это мы тоже опубликовали», — рассказал он.





Искандар Юсупов также был вызван в прокуратуру после полуночи.

«Нам позвонил человек, представившийся сотрудником МВД, и сообщил, что по факту публикаций собирают всех в прокуратуре. Мне сказали, что меня заберут на машине. Я вышел, меня забрали после полуночи. Меня спросили, почему мы так сделали. Я сказал, что мы разместили новость, задав вопрос для уточнения. Ближе к часу ночи у меня взяли объяснительную», — заявил журналист.

Руководитель Kruz.uz утверждает, что пробыл в прокуратуре 3,5 часа и вернулся домой к 3:30.

«Я оставлял телефон и ноутбук дома. Они попросили меня привезти их, сказали, что это им нужно, и чтобы я не сопротивлялся. Я съездил домой за техникой. Сказал, что в ноутбуке то же самое, что и в телефоне, забирайте только телефон. Но они сказали, что заберут и ноутбук. Только со мной так вышло — у Makan.uz и Kar24.uz забрали только телефоны», — отметил он.

По его словам, телефон положили в конверт в присутствии свидетелей и пообещали вскрыть его при нем.

«Мне сказали, что мой телефон в конверте кроме меня никто не откроет, его проверят в моем присутствии. Но для компьютера конверт не дали, сказали, что пусть так остается. Кто даст гарантии, что кто-то не внесет туда какую-то информацию? Я сказал, что не доверяю им и заберу компьютер. Потом они нашли мне какую-то бумагу, которую обмотали скотчем. Они пообещали, что телефон и ноутбук откроют только в моем присутствии. На руки никакого документа или справки не дали, но заявили, что это все оформляется в присутствии свидетелей», — сказал Искандар Юсупов.

Журналист признался, что впервые был вызван в прокуратуру: «До этого такого не было. На самом деле с 22:00 до 6:00 не должны вызывать на допрос».

«Странно, что нас вызвали, хотя мы не публиковали новость»





Главный редактор Kar24.uz Кумар Бегниязова отметила, что издание получило пересланное сообщение о смерти Мусы Ерниязова, но не стало публиковать новость Repost.uz. Журналистка уточнила информацию у пресс-секретаря Жокаргы Кенеса и опубликовала опровержение, а затем и официальные комментарии пресс-служб Министерства здравоохранения Узбекистана и Жокаргы Кенеса.

«Затем примерно в 00:30 позвонили из прокуратуры, сказали, что у них есть несколько вопросов, нужно написать объяснительную. Я сказала хорошо, поскольку не писала про смерть Мусы Ерниязова и смогу ответить на это. Поехала в прокуратуру на личном автомобиле в сопровождении, меня не забирали. Следователь задал вопросы и печатал ответы в объяснительную на компьютере. Потом сообщили об оформлении протокола с участием двух свидетелей. Я подняла шум, поскольку не могла понять, мы обвиняемые или подозреваемые, мы кого-то убили? Потом объяснили, что нужно проверить телефон. Проверили также сайт при участии свидетелей. Где-то в 3:00 я вышла и вернулась домой», — рассказала она.

Кумар Бегниязова заявила, что у нее не забирали телефон.

«Я разозлилась из-за того, что меня вызвали ночью, и пришлось ехать с ребенком. Это было странно, что нас вызвали, хотя мы не публиковали новость», — сказала журналистка.

Она предполагает, что Kar24.uz могли спутать с другим Telegram-каналом «Қарақалпақ 24», который опубликовал новость о смерти Мусы Ерниязова.

Кумар Бегниязова требует от правоохранительных органов объяснения, почему на допрос в прокуратуру вызывают после полуночи и не обосновывают причину вызова, почему ответственность за недостоверную новость Repost.uz должны нести другие издания. При этом она просит проверить, действительно ли Repost.uz подвергся хакерской атаке.

Прокуратура

Прокуратура Каракалпакстана подтвердила, что редакторы изданий были вызваны в прокуратуру.

«Как вы знаете, закон предусматривает ответственность за распространение любой ложной информации. Редакторы сайтов, которые опубликовали ложную информацию, перевели ее на каракалпакский язык и разместили в Telegram-каналах, были вызваны в прокуратуру. С ними проведена профилактическая беседа», — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что ведется расследование.

«Газета.uz» сделала запрос по данному инциденту в Генеральную прокуратуру Узбекистана.

В ходе написания материала Makan.uz сообщил, что блогер Шухрат Саидахмадов также был вызван в ОВД Нукуса 26 июля примерно в 18:00 из-за сообщений о смерти Мусы Ерниязова. У него также изъяли телефон и ноутбук. Блогер написал объяснительную.