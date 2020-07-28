Еще три блогера были вызваны в отдел внутренних дел Нукуса в рамках дела о распространении ложной информации о смерти председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана, заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Мусы Ерниязова.

Ранее «Газета.uz» писала, что в ночь на 26 июля главные редакторы каракалпакских изданий Makan.uz, Kruz.uz и Kar24.uz были вызваны в прокуратуру после перепечатки новости Repost.uz (Kar24.uz новость не перепечатывал) о смерти Мусы Ерниязова. Сам Repost.uz сообщил, что новость появилась на сайте «в результате взлома административной панели». Пресс-службы Жокаргы Кенеса Каракалпакстана и Министерства здравоохранения Узбекистана опровергли смерть сенатора.

Ни один из руководителей трех сайтов не получил повестку о вызове на допрос. Руководителя Makan.uz Лолагул Каллыханову забрали из дома сотрудники правоохранительных органов. У двух журналистов изъяли телефоны и ноутбук.

Как стало известно «Газете.uz», еще трое блогеров были вызваны на допрос. У них также изъяли телефоны и компьютеры.

«Меня спросили, почему я не получил лицензию для занятия блогерством»

Султанбек Зияев с журналисткой «Голоса Америки» (VOA) Навбахор Имамовой.

Студент 3-го курса факультета каракалпакской филологии и журналистики Каракалпакского государственного университета, автор блога Ziyaev Blogi Султанбек Зияев сообщил «Газете.uz», что ему позвонили 26 июля после 18:00 из Канлыкульского РОВД и попросили приехать в участок с компьютером и телефоном.

«Я сказал, что вечером не поеду. Позвонили еще раз утром примерно в 7:30—8:00 . Сотрудник РОВД по имени Саламат Бердиев на автомобиле Nexia-3 приехал примерно в 9:30, чтобы забрать меня в Нукусский городской ОВД в 80 км от Канлыкульского района, в отдел борьбы с терроризмом и экстремизмом. Я спросил, есть ли повестка. Сказали, что дадут ее там», — сказал он.

По его словам, в ОВД Нукуса из его рук женщина вырвала телефон.

«Потребовали телефон. Компьютера у меня не было. Удостоверение по моей просьбе предъявил только один сотрудник, а следователь и еще одна женщина в платье не предъявили. Эта женщина вырвала у меня телефон из рук. Для оформления протокола для изъятия смартфона Xiaomi Redmi S2 привели двух свидетелей, оформили документы и положили в конверт. SIM-карта осталась внутри», — сообщил блогер.

Султанбек Зияев утверждает, что его спрашивали, откуда он перепостил новость о смерти Мусы Ерниязова.

«Я ответил, что переслал сообщение Makan.uz, а после — [опровержение] Kun.uz, а затем удалил все сообщения. Они сказали, что у них есть все данные блогеров и журналистов, но затем начали расспрашивать про блогера Бахтияра Кадирбергенова, который сейчас находится в другой стране, чем он занимается, сколько в Каракалпакстане Telegram-каналов, сайтов. Я ответил, что не знаю про них, поэтому не могу предоставить какую-либо информацию», — сказал он.

У автора Ziyaev Blogi также потребовали лицензию для ведения блогерской деятельности.

«Меня спросили, почему я не получил лицензию для занятия блогерством. Я сказал, что это мое хобби. Открыл канал в январе, чтобы иногда писать там и практиковать свои навыки журналиста. Но они не стали слушать меня и накричали: „Ты нас не понимаешь, нам нужна лицензия“. Мне кажется, у них нет понимания о блогерстве», — считает Султанбек Зияев.

Перед уходом блогер попросил повестку, которую ему обещали предъявить, но ему ответили, что ее не будет, поскольку они выполняют «устное поручение».

«Мне сказали, что остальные детали дела я узнаю позже. Сотрудник ОВД Канлыкульского района Саламат Бердиев, который привез меня в Нукус, отвез меня обратно домой примерно в 13:00», — рассказал он.

«Никакого принуждения не было»





Блогер из Амударьинского района, автор Saidahmadov blogi Шухрат Саидахмадов сообщил «Газете.uz», что 26 июля после 18:00 к его дому приехали четыре сотрудника районного ОВД, не предъявили повестку и сразу же изъяли телефон и компьютер. По его словам, мобильное устройство и технику он передал по собственному желанию.

«Никакого принуждения не было. Мы поехали в Нукус. Меня спросили, распространял ли я фейковые новости про смерть Мусы Ерниязова. Я не распространял такие новости, я опубликовал лишь опровержение о смерти со ссылкой на канал журналиста Алишера Рузиохунова. Я даже не публиковал те скриншоты с сайта Repost.uz. Мне кажется, что меня вызывали, чтобы разузнать, откуда на самом деле исходит эта новость», — заявил он.

Шухрат Саидахмадов также публиковал сообщения о вызове в прокуратуру главных редакторов Makan.uz. Kruz.uz и Kar24.uz. Его спросили, как он получил информацию о них. Блогер сообщил, что связывался с Искандаром Юсуповым по телефону.

Изъятый телефон был помещен в конверт, который был подписан Шухратом Саидахмадовым.

«Ноутбук не поместился в конверт. Я оставил его вместе с сумкой… В итоге мы вышли где-то в 21:00. Я только беспокоюсь за личные вещи, что мои устройства могут проверить без моего ведома, а также загрузить какую-то информацию. Я знаю, что здесь я абсолютно не виноват и не совершал никаких правонарушений», — подчеркнул блогер.

«Изъяли два телефона, ноутбук и стационарный ПК»

Администратора Telegram-канала «Қарақалпақ 24» Бердаха Наурызбаева также забрали в отдел внутренних дел, а затем изъяли мобильные устройства и технику. «Газете.uz» не удалось взять комментарий у блогера, но, по данным источника редакции, знакомого с ситуацией, 26 июня после 13:00 в дом блогера без разрешения зашли трое сотрудников правоохранительных органов в гражданской форме, они не представились и изъяли два телефона, ноутбук и стационарный персональный компьютер.

Бердаха Наурызбаева доставили сначала в ОВД Бозатауского района, а затем — в ОВД Нукуса, где задали вопросы по факту распространения новости о смерти Мусы Ерниязова.

Блогер вернулся домой примерно к 23:00, ему не сообщили, когда вернут технику.

«Любое давление на журналистов абсолютно не соответствует политике открытости, проводимой президентом»





Первый заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций при президенте Узбекистана Дильшод Саиджанов, сообщил, что АИМК в рамках своей компетенции изучило ситуацию и направило письменный запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана и Совет Министров Каракалпакстана для правовой оценки действий правоохранительных органов.

В запросе отмечается, что сотрудники правоохранительных органов нарушили требования статей 10 (гарантии профессиональной деятельности журналиста) и 14 (ответственность за нарушение законодательства о защите профессиональной деятельности журналиста) закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» и статьи 88 Уголовно-процессуального кодекса (охрана прав и законных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций в процессе доказывания). Отмечается, что согласно статье 97 УПК (вызов на допрос) при вызове на допрос необходимо отправить повестку.

В то же время Дильшод Саиджанов отметил, что «интернет-СМИ Makan.uz, Kruz.uz и Repost.uz (сообщение о хакерской атаке изучается) совершили противозаконное действие, не проверив точность публикуемой информации, согласно действующему законодательству. Статья 7 закона „О принципах и гарантиях свободы информации“ гласит, что СМИ несут совместно с источником и автором информации ответственность за достоверность распространяемой информации. Поэтому агентство направило им соответствующие представления».

Дильшод Саиджанов подчеркнул, что любое давление на журналистов идет вразрез с политикой открытости, проводимой президентом Узбекистана, и реформами в области свободы слова. Подобные случаи могут нанести ущерб международному имиджу Узбекистана и вызвать недоверие к государственным органам, отметил первый замглавы АИМК.

«Как государственные органы, так и СМИ и блоггеры должны соблюдать законодательство в области информации. Любой спор, возникающий между сторонами, должен решаться в рамках действующего законодательства, а также в рамках судебной системы», — подчеркнул он.

Прокуратура





Прокуратура Каракалпакстана в своем заявлении отметила, что информация о любом человеке, находящемся в поле зрения общественности, может вызвать обсуждения в обществе.

«Особенно если такая информация связана с его жизнью или здоровьем, это приводит к большему количеству обсуждений. Такая ситуация может привести к различным негативным последствиям для семьи, трудового коллектива и родственников этого человека», — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что сотрудники не оказывали давления на журналистов.

«Чтобы выяснить, кто распространил ложную информацию, сотрудники прокуратуры и Министерства внутренних дел Каракалпакстана провели профилактическую беседу с редактором Makan.uz Лолагул Каллыхановой, редактором Kruz.uz Искандаром Юсуповым и редактором Kar24.uz Кумар Бегниязовой. Во время профилактической беседы ни прокурор, ни сотрудники органов внутренних дел не оказывали какого-либо давления на журналистов», — следует из заявления.

Министерство внутренних дел Каракалпакстана в настоящее время расследует распространение ложных сведений о Мусе Ерниязове.