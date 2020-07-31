С 1 августа 2020 года в Узбекистане вступают в силу ряд изменений в законодательстве и другие нововведения, включая внедрение утилизационного сбора, передачу полномочий Бюро принудительного исполнения другим органам, введение режима «Открытое небо» и другие. Обзор подготовило Министерство юстиции.

Разрешительные свидетельства на право розничной торговли алкоголем

Разрешительные свидетельства на право розничной торговли алкогольной продукцией, а также на право реализации алкогольной продукции предприятиями общественного питания будут выдаваться на неопределенный срок.

Натуральная винная продукция (за исключением упакованной), реализуемая производителями в дегустационных зонах, организованных по туристским маршрутам, будет облагаться акцизным налогом по нулевой ставке.

Производители получат право на реализацию с условием предварительной оплаты 50 процентов стоимости пищевого этилового спирта.

БПИ лишится части функций

Следующие задачи и полномочия Бюро принудительного исполнения передаются:

Министерству энергетики — организация и проведение мониторинга процессов внедрения современных автоматизированных систем контроля и учета потребления электрической энергии и природного газа, а также альтернативных источников энергии;

территориальным предприятиям АО «Региональные электрические сети» и региональным газоснабжающим организациям АО «Худудгазтаъминот» — обеспечение полноты и своевременности платежей, сокращения задолженности потребителей, а также учета сбыта и потребления электрической энергии и природного газа;

территориальным предприятиям АО «Региональные электрические сети» и региональным газоснабжающим организациям АО «Худудгазтаъминот» и соответствующим правоохранительным органам — выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконного подключения к электрическим и газораспределительным сетям;

Министерству энергетики, АО «Региональные электрические сети», АО «Худудгазтаъминот» — принятие мер по повышению правовой культуры и ответственности потребителей за бережное отношение и рациональное использование электрической энергии и природного газа;

Министерству энергетики — ведение комплексного анализа, выявление системных проблем, выработка предложений о совершенствовании системы обеспечения расчетов за энергоресурсы.

Режим «Открытое небо» в международных аэропортах

Начиная с 1 августа:

в международных аэропортах «Андижан», «Бухара» и «Ургенч» в соответствии с нормами международного права вводится режим «Открытое небо», предусматривающий отмену ограничений по количеству рейсов и направлениям;

иностранные авиакомпании могут осуществлять регулярные полеты в международные аэропорты, в которых введен режим «Открытое небо», независимо от наличия межправительственных соглашений о воздушном сообщении (при условии их соответствия международным стандартам Международной организации гражданской авиации по обеспечению безопасности полетов и авиационной безопасности);

часть затрат инвесторов, направленных на строительство и оснащение новых пассажирских канатных дорог (за исключением создаваемых на территории свободной туристской зоны «Чарвак»), компенсируется за счет средств, выделяемых внебюджетному Фонду поддержки туристской сферы из Государственного бюджета в размере 1 миллиарда сумов за каждые 500 метров дороги.

Апелляционные советы по досудебному урегулированию споров

В порядке эксперимента при Государственном таможенном комитете, Госкомгеодезкадастре, Внебюджетном пенсионном фонде, а также хокимиятах Наманганской, Бухарской и Ташкентской областей создаются Апелляционные советы по досудебному урегулированию споров между физическими и юридическими лицами и государственными органами.

Обращения о нарушении прав и свобод, а также охраняемых законом интересов физических и юридических лиц в результате незаконных действий (решений) либо бездействия государственных органов или должностных лиц будут рассматриваться Апелляционным советом.

Для некоторых транспортных средств внедряется утилизационный сбор

Исходя из типа, категории, года выпуска транспортного средства будет взиматься утилизационный сбор от 30-кратного до 1500-кратного размера базовой расчетной величины (БРВ).

Информация о перемещении вагонов и контейнеров — таможенным органам

Организации железнодорожного транспорта в режиме реального времени на безвозмездной основе будут предоставлять в таможенные органы информацию о перемещении внутри страны вагонов и контейнеров, находящихся под таможенным контролем, путем интеграции своих информационных систем с информационными системами таможенных органов.

Отменяются акцизного налога на ввоз отдельных авто

Отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз транспортных средств по кодам ТН ВЭД 8701 (тракторы), 8702 (мототранспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и более человек), 8703 (легковые автомобили) и 8704 (мототранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов).

Эксперты Norma.uz подсчитали, как повлияет на стоимость импортных легковых автомобилей отмена акцизного налога и внедрение утилизационного сбора с 1 августа.

Отчеты послов Сенату

В Сенате внедряется система заслушивания отчетов послов Узбекистана в зарубежных государствах.

Товару без маркировки на госязыке не выдадут сертификат соответствия

Запрещается оформление сертификата соответствия на отдельные виды импортируемых потребительских товаров по перечню, утвержденному Кабинетом Министров, при ненанесении производителем маркировки на данные товары на государственном языке (узбекском алфавите, основанном на латинской графике), за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

АСОП охватит пассажирские перевозки в Нукусе и областных центрах

В городе Нукусе и областных центрах оплата за проезд перевозки пассажиров транспортом общего пользования будет осуществляться через автоматизированную систему.

Запуск единой системы продажи билетов для отдельных театров и музеев-заповедников

Продажа билетов в Государственном академическом большом театре Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекском национальном драматическом театре, Государственном музыкальном театре имени Мукими и Бухарском государственном музее-заповеднике будет осуществляться посредством Единой электронной системы билетных операций (ЕЭСБО).

Вступает в силу закон «Об управлении многоквартирными домами»

Действие закона распространяется на собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, управляющие многоквартирным домом организации и управляющих, товарищества собственников жилья, а также других лиц, деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами.