Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 июня подписал указ «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма реализации природного газа и электрической энергии», сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

В соответствии с документом с 1 августа Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре лишается функций по обеспечению полноты и своевременности платежей за потребление электрической энергии и природного газа.

Следующие задачи и полномочия бюро передаются другим организациям:

организация и проведение мониторинга процессов внедрения современных автоматизированных систем контроля и учета потребления электроэнергии и природного газа, а также альтернативных источников энергии — Министерству энергетики;

обеспечение полноты и своевременности платежей, сокращение задолженности потребителей, а также учет сбыта и потребления электроэнергии и природного газа — соответственно территориальным предприятиям компании «Региональные электрические сети» и региональным газоснабжающим организациям компании «Худудгазтаъминот»;

и региональным газоснабжающим организациям компании выявление, пресечение и предупреждение фактов хищений, незаконного подключения к электрическим и газораспределительным сетям — соответственно территориальным предприятиям «Региональных

электрических сетей» и региональным газоснабжающим организациям «Худудгазтаъминот» и соответствующим правоохранительным органам в пределах их полномочий;

в пределах их полномочий; принятие мер по повышению правовой культуры и ответственности потребителей за бережное отношение и рациональное использование электрической энергии и природного газа — соответственно Министерству энергетики, «Региональным электрическим сетям» и «Худудгазтаъминот»;

ведение комплексного анализа, выявление системных проблем, выработка предложений о совершенствовании системы обеспечения расчетов за энергоресурсы — Министерству энергетики.

Министерству энергетики совместно с компаниями «Узтрансгаз» и «Худудгазтаъминот» поручено обеспечить внедрение до конца 2021 года автоматизированной системы контроля и учета природного газа для всех категорий потребителей.

Генеральной прокуратуре совместно с Министерством финансов, Министерством по поддержке махалли и семьи и Государственным комитетом по экологии и охране окружающей среды поручено в месячный срок подготовить проект решения президента, предусматривающий механизм выявления и оформления правонарушений, связанных с нарушениями правил пользования электроэнергией и природным газом.

В этот же срок должен быть разработан механизм взимания обязательных платежей за сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированными организациями.

Документом, помимо прочего, должно быть предусмотрено совершенствование деятельности и сокращение штатной численности органов БПИ в связи с упразднением его задач по обеспечению платежной дисциплины в сфере энергоснабжения, сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Персонал, дополнительно привлекаемый к деятельности структур «Региональных электрических сетей» и «Худудгазтаъминот» в связи с передачей им задач по обеспечению полноты и своевременности платежей за электрическую энергию и природный газ, должен укомплектовываться прежде всего за счет работников БПИ, подлежащих сокращению.

Бюро принудительного исполнения, ответственное за полноту и своевременность платежей за энергоресурсы, было создано указом президента в мае 2017 года. С 1 января 2018 года на бюро также была возложена функция по взысканию платежей за услуги водоснабжения и водоотведения, а с 1 января 2019 года — за услуги сбора и вывоза твердых бытовых отходов.