С 1 августа в порядке эксперимента создаются Апелляционные советы по досудебному урегулированию споров между физическими и юридическими лицами и государственными органами. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 17 июня.

Советы будут образованы при Государственном таможенном комитете, Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Внебюджетном пенсионном фонде при Министерстве финансов, а также хокимиятах Наманганской, Бухарской и Ташкентской областей.

Советы будут рассматривать обращения о нарушениях прав, свобод и интересов физических и юридических лиц в результате незаконных действий (решений) либо бездействия госорганов или должностных лиц.

Новый порядок не исключает права обращаться по таким делам в другие госорганы, отмечается в документе. Заключение, принимаемое апелляционным советом, будет иметь рекомендательный характер.

Помимо этого, разрешается создание и работа в качестве негосударственной некоммерческой организации:

Центра медиации, основанного на объединении профессиональных медиаторов, занимающихся альтернативными методами разрешения споров;

основанного на объединении профессиональных медиаторов, занимающихся альтернативными методами разрешения споров; Центра разрешения споров альтернативными методами, основанного на объединении профессиональных медиаторов, третейских судов и международных арбитражей.

С 1 июля в порядке эксперимента в зданиях центров государственных услуг Ташкента будут выделены отдельные помещения для пользования конфликтующими гражданами услуг медиатора. При положительных результатах практику распространят на все центры госуслуг.