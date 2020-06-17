Министр транспорта Узбекистана 12 июня подписал приказ о введении с 1 августа во всех региональных аэропортах Узбекистана режима «Открытое небо», сообщила пресс-служба Минтранса.

Приказ был разработан во исполнение указов президента от 1 февраля и 13 августа 2019 года для повышения эффективности реформ в сферах гражданской авиации и туризма.

Режим «Открытое небо» вводится с 1 августа сроком на два года до конца сезона «Зима 2022/2023» с возможностью пролонгации или изменения условий в аэропортах Карши, Нукуса, Термеза, Бухары, Навои, Ургенча, Андижана, Ферганы, Намангана и Самарканда с применением пятой свободы воздуха. Это означает право принимать и выгружать пассажиров, почту и грузы, следующие в или из третьего государства.

В соответствии с приказом режим «Открытое небо» будет введен:

в аэропортах Карши, Нукуса, Термеза, Бухары, Навои и Ургенча — без каких-либо ограничений;

в аэропортах Андижана, Ферганы, Намангана и Самарканда — с предоставлением всем иностранным авиакомпаниям государств-членов Международной организации гражданской авиации прав на выполнение пассажирских полетов в эти аэропорты без ограничения частот с учетом технических возможностей аэропортов, включая пятую свободу воздуха, по маршрутам, на которых не оперируют назначенные перевозчики Узбекистана;

включая пятую свободу воздуха, в аэропорту Самарканда — по завершении реконструкционных работ.

В соответствии с приказом иностранным авиакомпаниям предоставляется право на выполнение грузовых полетов до седьмой свободы воздуха в аэропортах Навои и Термеза. Режим «Открытое небо» с седьмой степенью свободы позволяет летать любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой.

Иностранные авиакомпании, заинтересованные в открытии новых маршрутов или планирующие увеличение количества рейсов, должны представить необходимые документы в Авиационное агентство при Министерстве транспорта и Департаменте развития воздушного транспорта.

«Все обращения по данному вопросу будут рассмотрены в самое короткое время», — заверили в Минтрансе.

Напомним, режим «Открытое небо» был введен с 1 октября 2019 года в международных аэропортах Бухары, Нукуса, Карши и Термеза с пятой степенью свободы, которая позволяет иностранным компаниям летать из Узбекистана не только в страну их регистрации.