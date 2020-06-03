Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 июня подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности и стимулированию развития внутреннего рынка автотранспортных средств», сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Документ с 1 августа отменяются действующие ставки акцизного налога на ввоз:

тракторов (код ТН ВЭД — 8701);

моторных транспортных средств для перевозки 10 человек или более (8702);

автомобилей легковых и прочих моторных транспортных средств, предназначенных главным образом для перевозки людей (кроме 8702) , включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили (8703);

(кроме 8702) моторных транспортных средства для перевозки грузов (8704);

Действующая ставка акциза на импорт легковых автомобилей составляет 30%. Но если это новые автомобили, производимые в России, Казахстане и Украине, ставка акциза составляет 2% от таможенной стоимости.

Стоит отметить, что при ввозе иномарки в страну сейчас необходимо оплатить НДС (15%), таможенную пошлину и акциз.