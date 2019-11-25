Общественный транспорт Ташкента должен быть полностью охвачен автоматизированной системой оплаты проезда (АСОП) к концу первого квартала следующего года. Об этом на брифинге в понедельник сообщило Министерство транспорта Узбекистана.

Директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики Минтранса Мурад Абидов рассказал, что с января электронная оплата проезда будет доступна в метрополитене и на всех автобусных маршрутах, связанных с подземным транспортом. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию новых станций Юнусабадской линии метро появится спрос на подвозочные автобусные маршруты, которые должны быть внедрены в начале следующего года.

Начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев отметил, что в течение первого квартала 2020 года АСОП охватит всю транспортную систему столицы. Поэтапно электронная оплата проезда станет доступна и в маршрутных такси. В тендерных соглашениях с перевозчиками появится условие о том, что каждый оператор перевозок должен быть подключен к АСОП.

Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью транспортных карт, мобильного приложения и одноразовых билетов с QR-кодом. Приобрести карты можно будет в точках продаж, метрополитене, в аэропортах, железнодорожных кассах и кассах автовокзалов.

Стоимость карты предположительно составит 8000−9000 сумов. Пополнить карту можно будет через банкоматы, киоски, платежные терминалы и мобильное приложение. АСОП также позволит пассажирам производить оплату проезда по бесконтактным платежным картам Uzcard, Humo, Visa, Mastercard и других.

Для граждан, имеющих право на льготную оплату проезда (пенсионеры, учащиеся, студенты) и бесплатный проезд, предусмотрены персонализированные транспортные карты, выдавать которые планируется через центры государственных услуг.

АСОП позволит пассажирам использовать несколько видов транспорта за определенный промежуток времени, производя оплату один раз. Пассажир сможет заранее выбрать наиболее удобный и выгодный тарифный план для использования нескольких видов транспорта.

Для приема оплаты на дверях автобусов будут установлены валидаторы, моментально снимающие средства за оплату проезда при контакте со смартфоном или картой. На начальном этапе валидаторы будут у кондукторов, со временем потребность в этом и в самих кондукторах исчезнет, отметил Анвар Джураев.

Ожидается, что АСОП позволит повысить доход перевозчиков столицы на 15−25%. Кроме того, она создаст технологическую основу для оптимизации и эффективного планирования маршрутной сети города за счет получения данных о востребованности маршрутов в разрезе отдельных участков, дней недели и времени суток.

С августа 2020 года АСОП охватит пассажирские перевозки в Нукусе и областных центрах, а с 2021 года электронная оплата проезда станет доступна во всей республике. Это предусмотрено постановлением правительства, подписанным 25 ноября.

Подробно о недостатках текущей плановой системы и преимуществах электронной системы оплаты проезда «Газета.uz» писала ранее.