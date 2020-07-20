Количество заявок в службу скорой помощи Ташкента за время пандемии коронавируса выросло почти в три раза, заявил в эфире программы «Тахлилнома» первый заместитель министра здравоохранения Абдухаким Хаджибаев.

«Пару месяцев назад за день в службу скорой помощи Ташкента поступало в среднем 2300−2400 заявок, сегодня этот показатель увеличился в 2,5−3 раза и превышает 6000. Это очень большая нагрузка», — сказал первый замминистра.

Абдухаким Хаджибаев отметил, что если до 15 июля (в этот день на совещании президент подверг критике недостатки в работе службы скорой помощи) в Ташкенте работало 178 автомобилей скорой помощи, то за следующие три дня их количество увеличилось до 300.

К каждой семейной поликлинике прикреплена отдельная машина для передвижения мобильной бригады. Чтобы проверить пациента на наличие пневмонии нужно сделать рентген и компьютерную томографию. Каждая поликлиника получит рентген-аппараты, в том числе 120 мобильных аппаратов, добавил первый замминистра.

Он подчеркнул, что по поручению президента Шавката Мирзиёева министерство теперь придерживается новой стратегии в борьбе с COVID-19.

«Ранее работа была направлена на предотвращение распространения болезни, нынешняя задача — оперативно выявить больных и оказать им ускоренное лечение, не допустить осложнений до пневмонии. Сохранить жизнь пациентов, минимизировать потери», — сказал Абдухаким Хаджибаев.

После совещания, проведенного президентом 15 июля, в экстренном порядке были закуплены новые автомобили скорой помощи, медицинское оборудование и лекарства, созданы дополнительные койко-места.

Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев сообщал, что отныне «скорая» будет приезжать не позже чем за 15 минут. С 18 июля больницы начали принимать пациентов без тестов на коронавирус.