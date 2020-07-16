Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев в интервью телеканалу «Узбекистан 24» по итогам совещания у президента 15 июля перечислил поручения главы государства по решению проблем в системе скорой помощи, тестирования населения на коронавирус и доступности лекарств в аптеках. Текст интервью опубликовала пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, на совещании президент Шавкат Мирзиеёев подверг критике нехватку тестов и отсутствие необходимых лекарств в Ташкенте и Ташкентской области, недостаточность кадров, проблемы с вызовом и оперативным прибытием скорой помощи и другие.

Первое поручение президента заключается в том, чтобы исключить случаи, когда люди, нуждающиеся в скорой медицинской помощи, не могут дозвониться до службы 103, отметил Нигматилла Юлдашев.

«В этом направлении с задействованием возможностей соответствующих государственных органов будут приняты меры по приему обращений, их своевременному изучению и своевременному оказанию первичной медицинской помощи», — сказал генеральный прокурор.

Впредь ситуации, когда при звонках граждан на номер 103 линия занята, особенно случаи долгого ожидания на линии, будут полностью исключены, заявил он.

«Второе поручение — дополнительно усилить службу скорой помощи, — продолжил Нигматилла Юлдашев. — Перед нами поставлена задача увеличения числа квалифицированных медицинских работников, медицинской техники и транспортных средств».

«Отныне будет обеспечено оперативное прибытие автомашин скорой медицинской помощи с соответствующими сотрудниками за срок не более 15 минут», — отметил руководитель Генеральной прокуратуры.

Третья задача — максимально, с применением всех имеющихся возможностей, ускорить процесс сдачи тестов на коронавирус и получения их результатов. Результаты должны выходить не позже следующего дня и своевременно передаваться гражданам, сказал он.

Другим важным поручением президента является полное обеспечение спроса на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. За день органы прокуратуры уже официально предупредили руководителей более 1700 аптек Ташкента об этом, сообщил Нигматилла Юлдашев.

Будет создан обязательный резерв, рассчитанный на 2−3 месяца (минимум на 1 месяц), 5 лекарств для профилактики коронавируса и 9 лекарств для его лечения. Эти лекарства будут продаваться по доступным ценам, отметил генпрокурор.