С 18 июля медицинские организации Узбекистана начнут принимать пациентов без тестирования на COVID-19. Об этом на брифинге в субботу сообщила член штаба по борьбе с коронавирусом, доктор медицинских наук, профессор Феруза Хамрабаева.

В последние недели появилось много сообщений о том, что медучреждения отказываются принимать пациентов, несмотря на наличие симптомов коронавируса, при этом имеются проблемы с вызовом скорой помощи.

«Сегодня в штабе правительства было рассмотрено решение этого вопроса. Было дано поручение с сегодняшнего дня принимать пациентов в клиниках без тестирования [на коронавирус]», — сказала Феруза Хамрабаева.

По ее словам, службы скорой медицинской помощи также будут оказывать помощь пациентам, не дожидаясь ответа анализа на COVID-19.

Как сообщила «Газете.uz» на условиях анонимности эпидемиолог, работающая в одном из районных центров санитарно-эпидемиологического благополучия в Ташкенте, по действовавшему до этого порядку машины скорой помощи для выезда к пациенту должны были получить сигнал от call-центра. Если у больного наблюдались симптомы коронавируса, то по рекомендации врача-инфекциониста соответствующей больницы пациент лечился дома.

«„Скорая“ не забирала пациентов, если была температура или другие симптомы. В особо тяжелых случаях проводилась госпитализация в больницы, которые предназначены для пациентов с симптомами коронавируса, если нет результатов тестов. Например, во 2-ю инфекционную больницу Ташкента. Сегодня мы получили поручение, что нужно забирать пациентов с симптомами, но, кажется, такие больницы уже переполнены», — отметила эпидемиолог.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Ташкенте за три дня 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся в службу скорой помощи, скончались до приезда медицинских бригад. Причина — нехватка около 100 машин скорой помощи в столице.

15 июля президент Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных.

Комментируя поручения президента, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев заявил, что отныне машины скорой помощи будут приезжать в течение максимум 15 минут. Он также заверил, что звонки на номер 103 будут обрабатываться быстро, а случаи, когда линия занята, будут исключены. Кроме того, должна быть решена проблема с очередями на сдачу тестов на коронавирус.