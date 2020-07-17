Хокимият Ташкента совместно с Министерством здравоохранения Узбекистана для более эффективной борьбы с пандемией COVID-19 приобрели медицинское оборудование и принадлежности, а также 50 автомобилей Damas, сообщила пресс-служба столичной администрации.

В Ташкент привезли 40 аппаратов искусственной вентиляции легких, 120 детских и 80 взрослых СИПАП-аппаратов (для вентиляции легких постоянным положительным давлением), а также 70 тысяч комбинезонов, 70 тысяч масок, 200 тысяч бахил, 5000 медицинских шапочек, 3000 защитных очков, 150 тысяч перчаток. Кроме того, приобретено 50 автомобилей Damas, 25 из которых распределены в службы скорой помощи, 23 — в районные СЭС, 2 — в психиатрические больницы.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Ташкенте за три дня 43 пациента с различными заболеваниями, обратившиеся в службу скорой помощи, скончались до приезда медицинских бригад. Причина — нехватка около 100 машин скорой помощи в столице.

Позже в интервью телеканалу «Узбекистан 24» генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев заявил, что отныне автомашины скорой помощи будут приезжать в течение 15 минут. Он также заверил, что впредь ситуации, когда при звонках граждан на номер 103 линия занята, особенно случаи долгого ожидания на линии, будут полностью исключены.

Два дня назад, 15 июля, президент Шавкат Мирзиёев объявил выговор министру здравоохранения Алишеру Шадманову и хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных.