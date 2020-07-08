Принцип разделения территорий на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны не работает в полной мере, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале видеоселекторного совещания 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, районам и городам с 5 мая присваивался «красный», «желтый» или «зеленый» уровень карантина исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации. Теперь же, как заявил ранее пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов, вся территория страны переводится в «красную» зону.

Президент также отметил, что с каждым днем растет число случаев неиспользования или неправильного ношения медицинской маски, нарушения санитарно-гигиенических правил, рукопожатия, несоблюдения социальной дистанции, проведения семейных мероприятий без необходимости.

«Чтобы изменить ситуацию мы прежде всего должны усилить общественный контроль», — цитирует пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев поручил республиканской комиссии совместно с хокимами и главами секторов принять жесткие меры для сдерживания пандемии. Руководители должны с выездом на места вести контроль за неукоснительным соблюдением ограничений и выполнением карантинных требований населением в каждом закрепленном за ними регионе.

«Разумеется, мы примем соответствующие меры для возвращения в страну граждан Узбекистана, которые по определенным причинам остаются в соседних странах», — заверил президент. Как мы сообщали ранее, сейчас подобные проблемы наиболее остро наблюдаются у сограждан в России и Казахстане.

Напомним, сегодня было объявлено об ужесточении карантинных ограничений с 10 июля по 1 августа.

Объясняя необходимость принятия жестких мер в борьбе с коронавирусом, президент отметил, что только в первую неделю июля число зараженных увеличилось на 2167 человек. Из них 1267 (58%) случаев были выявлены среди населения.

«Это самый высокий показатель за период карантина. К сожалению, растет число смертельных исходов. Это должно вызывать серьезную озабоченность у всех нас», — сказал глава государства.

«Вновь обращаюсь к нашим соотечественникам: нельзя пренебрежительно относиться к опасной болезни, унесшей жизни многих тысяч людей по всему миру, — призвал президент. — Если вы заметили хоть малейший признак болезни, немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением дома. Это может иметь серьезные последствия и закончиться смертью. Не будьте небрежными и равнодушными к себе и членам своей семьи!»

Президент подчеркнул, что поскольку здоровье и жизнь народа — это главное богатство страны, никто не имеет права быть безразличным к проблеме пандемии и нарушать требования карантина.