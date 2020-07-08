Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов на брифинге в среду прокомментировал решение Спецкомиссии о запрете на передвижение автотранспортных средств между регионами (кроме служебного и личного транспорта организаций, занимающихся выращиванием сельхозпродукции).

Если раньше между Ташкентом и Ташкентской областью разрешалось ездить на работу, то теперь на это также вводится запрет. «То есть вся территория республики переводится в „красную“ зону», — отметил он.

«Автомобилям со стикерами разрешено передвигаться. Но этот вопрос сегодня будет тщательно изучен, и завтра на брифинге мы сможем дать точный ответ», — сказал Шохрух Гиясов.