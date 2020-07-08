Возле контрольно-пропускного пункта «Маштаково» российско-казахстанской границы и в городе Бузулуке Оренбургской области наблюдается скопление более 1300 и 700 граждан Узбекистана соответственно, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел со ссылкой на дипломатические представительства и консульские учреждений страны в России.

Граждане, приезжающие к границе, желают вернуться на родину на автотранспорте через территорию Казахстана. Отметим, что с 5 июля Казахстан из-за роста случаев COVID-19 на две недели ужесточил карантин. В стране, в частности, приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами.

«В связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, введением жестких карантинных ограничений в Казахстане, возвращение сограждан через территорию соседних стран создает организационные и иные сложности, особенно представляет серьезную угрозу здоровью самих граждан», — говорится в сообщении МИДа.

В целях разъяснения согражданам этой ситуации руководители посольства Узбекистана в Москве и генконсульства в Казани прибыли на место скопления граждан.

«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, еще раз просим находящихся на территории России сограждан с пониманием отнестись к ограничительным мерам, не предпринимать попыток выезда к пунктам пересечения российско-казахстанской границы, оставаться в местах пребывания и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих», — говорится в сообщении МИДа.

В сообщении подчеркивается, что граждане Узбекистана вернутся на родину в соответствии с решением Специальной республиканской комиссии по организации чартерных авиарейсов, а также по мере возобновления регулярных «желтых» и «зеленых» рейсов.

Подобная ситуация происходила дважды — граждане Узбекистана съезжались к российско-казахстанской границе в середине и в конце мая. В обоих случаях гражданам удавалось пройти контрольно-пропускной пункт «Маштаково» после нескольких дней ожидания. В первом случае автобусами вывезено 1100, во втором, по данным ТАСС, 367 человек.