У контрольно-пропускного пункта на границе Казахстана и Узбекистана «Жибек жолы» — «Гишт-Куприк» наблюдается скопление более 3000 узбекистанцев, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

«Сотрудники Генконсульства находятся у КПП и поддерживают постоянный контакт с согражданами, совместно с представителями диаспоры организуют горячее питание и другую помощь, в целом держат ситуацию под контролем», — заявлено в сообщении.

С 1 июля узбекско-казахстанскую границу пересекли более 2700 соотечественников, преимущественно больные, пожилые, беременные и женщины с малолетними детьми.

«По техническим причинам в последние дни пересечение сограждан через межгосударственную границу осуществлялось в ограниченном количестве. Все вопросы ограниченного прохода граждан республики через КПП „Жибек жолы“ на территорию Узбекистана будут решены в кратчайшие сроки», — пообещали в МИДе.

Напомним, с 5 июля Казахстан из-за роста случаев COVID-19 на две недели ужесточил карантин. На утро 8 июля число случаев коронавируса в Казахстане достигало 51059.

Ситуация, которую комментирует МИД, ранее привлекла внимание казахстанских СМИ. Издание Tengrinews опубликовало фото из социальных сетей, снятое у пограничного пункта, где показаны люди, лежащие на земле. В посте говорится, это узбекистанцы, которые не могут попасть домой из-за закрытой границы.

«Пять дней люди на жаре и в антисанитарии, не могут покинуть страну. Спят прямо на земле, кругом мусор. От нестерпимых условий люди просто крушат заборы, топчут друг друга и вещи, происходят массовые драки, ОМОН из оцепления уже стоит с автоматами. Границу открывают на непродолжительное время, всего несколько часов в сутки, и люди как озверевшие пытаются прорваться. Еду и воду покупают в магазинчике неподалеку за тройную цену, туалеты тоже платные. О социальной дистанции и речи быть не может», — говорится под публикацией.





Заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов сообщил: «Несколько раз общими усилиями МИД и посольству удалось организовать переход граждан. Несколько дней назад пропустили 200−300 человек. В основном мы стараемся женщин и детей отправить. Потому что они живут там под навесами, но мы их жильем не можем обеспечить».

По словам главы области, большими усилиями акимат Сарыагашского района организовывает им питание один раз в день. Помогают волонтеры, спонсоры, неравнодушные граждане доставляют воду".

Однако, по его словам, у акимата нет возможности провести обследование граждан другой страны на коронавирус, поэтому сейчас полиция следит за тем, чтобы люди не расходились.