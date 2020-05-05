Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании во вторник рассмотрел вопрос определения регионов, в которых будут смягчены карантинные меры, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Исходя из оценки санитарно-эпидемиологической ситуации, на основе конкретных критериев — числа больных и динамики лечения, районам и городам будут присваиваться «красный», «желтый» и «зеленый» уровни.

Министерству здравоохранения поручено определить совместно с хокимиятами уровень карантина в каждом районе и городе и оперативно менять их в зависимости от изменения ситуации на местах. Указано на необходимость соблюдения утвержденных 23 апреля временных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов на период пандемии.

Президент поручил установить строгий контроль за соблюдением санитарных правил на предприятиях, которые возобновили свою деятельность.

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Как мы сообщали ранее, будут отменены разрешительные стикеры для автомобилей и разрешено использование личного автотранспорта. Специальная республиканская комиссия решит, в каких регионах и на каких условиях могут возобновить работу непродовольственные магазины, такси, парикмахерские и другие субъекты сферы услуг. Ограничения по объектам массового скопления людей пока сохранятся.

«По мере улучшения эпидемиологической ситуации мы будем продолжать снимать ограничения. Если ситуация, наоборот, ухудшится, мы возобновим карантинные меры», — процитировал президента телеканал «Узбекистан 24».