Узбекистан действительно сообщал, что поток воды, вызванный прорывом плотины на Сардобинском водохранилище, не поступит в Казахстан. Эту информацию в беседе с корреспондентом «Газеты.uz» подтвердил заместитель водного хозяйства Вохиджон Ахмаджонов.

В начале мая вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов заявил, что узбекская сторона уверяла, что «ни капли воды в Казахстан не поступит».

«Первого мая у меня состоялся разговор с замминистра водного хозяйства. Он по поручению министра сказал, что „прорвало дамбу, но вы не беспокойтесь, казахстанской стороне ни капли воды не поступит“. Мы, несмотря на то, что нас успокаивала узбекская сторона, предприняли меры», — отмечал он.

По словам Вохиджона Ахмаджонова, в первые минуты после прорыва дамбы Казахстан запросил информацию у Узбекистана. В ответ узбекская сторона, основываясь на первоначальной оценке происшествия, сообщила, что водохранилище будет перекрыто, а поток воды — перенаправлен в безопасное место.

«Это была первоначальная информация. Чрезвычайно сложно определить масштаб любого бедствия в самом начале. Во-первых, у вас нет возможности добраться до места после наводнения. Или вы не можете подробно изучить или дать полноценную оценку ситуации. В первоначальных оценках никто не ожидал, что из водохранилища вытечет большой объем воды. Исходя из этого, [казахстанской стороне] действительно было сказано, что водохранилище будет быстро перекрыто и поток воды будет перенаправлен», — сказал он.

Замминистра водного хозяйства с сожалением признал, что невозможно предсказать техногенную аварию, его масштабы и последствия.

«Когда был запрос [от Казахстана] в первые минуты, действительно был такой ответ. Было сказано, что принимаются все меры, «чтобы вода не добралась до вас, чтобы вам не был нанесен ущерб», — подтвердил Вохиджон Ахмаджонов.

1 мая МЧС Узбекистана сообщало, что для ликвидации последствий наводнения потоки воды перенаправлены в озеро Арнасай в Джизакской области. Замглавы Минводхоза отметил, что эта мера не помогла предотвратить наводнение.

«В этой местности основная артерия по выпуску [лишней] воды — Южно-Мирзачульский магистральный канал. В целом все так устроено, что по рельефу коллектор был построен в самой низкой точке. Вся вода выпускается отсюда. Но у каждого канала есть пропускная способность. У этого канала — 120 кубометров [в секунду]. В тот день скорость потока воды доходила до 300 кубометров, то есть в 2−3 раза больше пропускной способности канала», — рассказал замминистра.

Вохиджон Ахмаджонов подчеркнул, что Узбекистан при этом принял все меры для минимизации ущерба Казахстану.

В результате частичного обрушения плотины Сардобинского водохранилища 1 мая и вызванного им наводнения нанесен ущерб 25 населенным пунктам трех районов Сырдарьинской области, инфраструктуре, коммуникациям, социальным объектам, жилым домам, а также 19,6 тысячи гектаров посевных площадей. Устранение последствий наводнения может обойтись бюджету минимум в 1,5 трлн сумов. Для жителей, чьи дома пострадали, будут построены 66 пятиэтажных домов, на что планируется направить 950 млрд сумов.

Стоимость строительства гидросооружения по состоянию на 1 января 2017 года оценивалась в 1,3 трлн сумов.

3 мая по по факту чрезвычайной ситуации было возбуждено уголовное дело. Представитель Генеральной прокуратуры сообщал, что отрабатывается четыре версии происшествия.