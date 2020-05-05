Казахстан не будет направлять ноту протеста Узбекистану из-за допущения подтопления близ Туркестанской области, сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

Напомним, в Мактааральском районе Туркестанской области Казахстана из-за сброса воды из Сардобинского водохранилища произошло подтопление населенных пунктов, их жители эвакуированы. Вода затопила 845 домов в 5 селах района на границе с Узбекистаном, а также 7639 га посевных площадей с хлопком. Состояние около 3500 граждан, эвакуированных в 24 временных пункта проживания, стабильное, они обеспечены питанием и предметами гигиены.

«Ситуация с прорывом дамбы Сардобинского водохранилища на территории Республики Узбекистан и, как следствие подтопление ряда населенных пунктов Туркестанской области, находится на особом контроле нашего правительства», — сообщил Айбек Смадияров.

Представитель казахстанского МИДа напомнил, что 2 мая президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию и договорились о скоординированной работе правительств двух стран.

Принимая во внимание тесное взаимодействие правительств и руководителей приграничных регионов по совместной ликвидации последствий затопления, вопрос направления узбекской стороне ноты МИД Казахстана не стоит, заявил Айбек Смадияров.

Отметим, что ранее в этот же день, 5 мая, казахстанские СМИ со ссылкой на вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергея Громова сообщили, что Казахстан намерен направить официальное письмо в Узбекистан с требованием предоставить полную информацию о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища и о возможной компенсации убытков.

«Аким Туркестанской области в оперативном режиме совершил поездку в соседние регионы Узбекистана и провел необходимые переговоры с узбекской стороной, об итогах которых доложил на сегодняшнем заседании правительства. Как известно, создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Романом Скляром. Завтра он вылетает в Туркестанскую область и Узбекистан для выработки алгоритма совместных действий», — добавил представитель МИДа.

Айбек Смадияров заверил, что все контакты двух сторон осуществляются в полном соответствии с нормами договоров о вечной дружбе, стратегическом партнерстве и Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.